Katrin Vernau startet als neue Intendantin des WDR

Katrin Vernau (51) beginnt ihre Arbeit als neue Intendantin des WDR. Sie übernimmt die Leitung des größten ARD-Senders von Tom Buhrow (66), der das Amt nach elf Jahren und sechs Monaten abgibt.

Der amtierende Intendant Tom Buhrow: »Der WDR ist heute ein anderer Sender als vor zehn Jahren. Wir sind digitaler und crossmedialer, unsere Strukturen sind schlanker und effizienter. In der ARD haben wir dazu beigetragen, wichtige Reformen voranzubringen. Ich bin dankbar und auch ein bisschen stolz, meiner Nachfolgerin ein gut aufgestelltes Haus übergeben zu können. Ich wünsche Katrin Vernau alles Gute für diese ebenso herausfordernde wie großartige Aufgabe.«

Katrin Vernau, zukünftige WDR-Intendantin: »Ich freue mich sehr, das Steuer an der Spitze des WDR zu übernehmen. Wir sind auf einem guten Kurs – jetzt gilt es, die notwendigen Veränderungen mutig weiterzuführen. Dabei möchte ich noch stärker in den Austausch mit unserem Publikum kommen, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Denn bei allem, was wir tun, geht es immer darum, den Menschen glaubwürdigen Journalismus und ein hochwertiges, vielfältiges Programm anzubieten.«

Tom Buhrow, geboren 1958 in Troisdorf, ist seit 1. Juli 2013 Intendant des WDR. Von 2020 bis 2021 sowie von August bis Dezember 2022 war er zudem ARD-Vorsitzender. Der studierte Geschichts- und Politikwissenschaftler und ausgebildete Journalist arbeitete als Reporter, Redakteur und Korrespondent in NRW, Washington und Paris sowie als Moderator der ARD-Tagesthemen. Seit seinem Amtsantritt im WDR hat er zahlreiche Reformen auf den Weg gebracht.

So wurden die Programmdirektionen neu geordnet, um Inhalte verstärkt auf die digitale Nutzung auszurichten. Zudem ergriff Buhrow Maßnahmen, um die Kosten im WDR dauerhaft zu senken – dazu gehörte auch der Abbau von 500 Stellen. Während seines Vorsitzes beschloss die ARD eine Priorisierung digitaler Angebote sowie eine stärkere Zusammenarbeit der ARD im Programm in Form von Kompetenzcentern und Pool-Lösungen.

Katrin Vernau, Dr. rer. pol. (lic. oec. HSG), geboren 1973 in Villingen-Schwenningen, ist Wirtschaftswissenschaftlerin und war neun Jahre Verwaltungsdirektorin beim WDR. Seit dem 1. Januar 2025 ist sie die neue Intendantin des WDR.