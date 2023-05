Dominique Hoffmann Produktions- und Technikdirektorin des WDR

Der Rundfunkrat bestätigte einen entsprechenden Vorschlag von Intendant Tom Buhrow. Dominique Hoffmann erhielt 49 von 49 möglichen Stimmen.

Dominique Hoffmann übernimmt das Amt in diesem Sommer. Der bisherige Amtsinhaber Wolfgang Wagner ist Ende März in den Ruhestand gegangen.

WDR-Rundfunkratsvorsitzender Rolf Zurbrüggen: »Dominique Hoffmann konnte den Rundfunkrat fachlich wie persönlich überzeugen. Als Medieningenieurin mit langjähriger Erfahrung und ausgewiesener Führungsexpertise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht sie sowohl für Kontinuität an der Spitze der DPT als auch dafür, die komplexen Herausforderungen der digitalen Transformation in Produktion und Technik tatkräftig und zukunftsgerichtet anzugehen. Dies gilt u.a. für die dynamischen Veränderungen der Arbeitsprozesse samt Personalentwicklung, die weitere Realisierung von Synergiepotenzialen und nicht zuletzt die zunehmend IP-basierte Verbreitung der Angebote angesichts des sich wandelnden Nutzungsverhaltens.«

Tom Buhrow: »Dominique Hoffmann ist hervorragend geeignet, um den WDR auch in technischer Hinsicht in die digitale Zukunft zu führen und insbesondere die Produktion digitaler Angebote sowie den Ausbau der Ausspielwege voranzutreiben. Ich bin mir sicher, dass Dominique Hoffmann diese große Herausforderung mit ihrer Expertise und Dynamik erfolgreich meistern wird – gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Direktion, denn sie hat ein Führungsverständnis, das von Respekt und Wertschätzung geprägt ist.«

Dominique Hoffmann verantwortet seit 2020 die Hauptabteilung Distribution und Entwicklung in der Technik- und Produktionsdirektion des SWR. Sie studierte »Medien und Informationswesen« und »Communication and Mediaengineering« an der Hochschule Offenburg und startete 2006 ihre Karriere beim SWR. Dort war sie zunächst als System- und Projektingenieurin tätig. Von 2012 bis 2017 bearbeitete sie als Referentin des Direktors Technik und Produktion die ganze Themenbandbreite der Direktion. Im Anschluss leitete sie die Abteilung Produktionssysteme.

Dominique Hoffmann: »Ich freue mich sehr auf diese großartige Aufgabe, gemeinsam im Team mit hervorragenden Fachexpert_innen und im engen Austausch mit den anderen Direktionen die technologische und produktionstechnische Zukunft des WDR und der ARD zu gestalten. Die Erwartungshaltungen an unsere Angebote sind inhaltlich als auch technologisch hoch. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, dass wir möglichst viele Menschen mit unseren Angeboten auf den unterschiedlichsten Verbreitungswegen und Plattformen erreichen.«