Oliver Parker Head of Global Sales bei Lawo

In seiner neuen Rolle wird Parker die globalen Vertriebsziele verantworten und das internationale Sales-Team leiten.

Dieser strategische Schritt erfolgt im Zuge von Jamie Dunns erweiterten Aufgaben als Vorstand und Deputy CEO seit Juni 2024, was es ihm erlaubt, sich nun verstärkt auf die Unternehmensführung und strategische Ausrichtung konzentrieren.

Seit seinem Eintritt bei Lawo im Jahr 2023 als Head of Sales, Enterprise und SaaS, hat sich Parker als versierter Vertriebsleiter etabliert, der ein hohes Umsatzwachstum für die innovativen Technologien des Unternehmens vorweisen kann. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Blackbird tätig, darunter als Chief Commercial Officer und Vice President of Commercial, International. Dort spielte er eine Schlüsselrolle beim Erreichen von Rekordumsätzen und der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens. Sein Berufsweg umfasst außerdem Stationen bei ChyronHego, BSkyB und Mama Productions, wo er umfassende Erfahrung in Vertrieb, Produktmanagement und technologischen Lösungen sammelte.

Zu seiner Beförderung sagt Parker: »Ich freue mich darauf, das globale Vertriebsteam von Lawo zu führen. Mein Fokus liegt darauf, Wachstum durch strategische Innovation und ein tiefes Verständnis für die Rolle der Technologie bei der Schaffung von Marktwerten zu fördern. Mein Ziel ist es, nicht nur unsere Umsatzziele zu übertreffen, sondern auch ein Umfeld zu schaffen, in dem jedes Teammitglied sein volles Potenzial entfalten kann.«

Jamie Dunn, Deputy CEO, ergänzt: »Oliver vereint Führungsstärke, strategischen Weitblick und technisches Know-how – die perfekte Kombination, um unseren globalen Vertrieb zu leiten. Sein umfassender Ansatz für die Marktexpansion wird entscheidend dazu beitragen, die Wachstumsziele von Lawo zu erreichen.«