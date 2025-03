Absen Showroom in Deutschland

Absen feierte die Wieder-Eröffnung seines neu renovierten Showrooms in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt.

Der hochmoderne Ausstellungsbereich wurde umgestaltet, um eine größere Auswahl an LED-Lösungen von Absen zu präsentieren.

Im neu gestalteten Absen Showroom ist nun eine breitere Palette von Absen-LED-Lösungen für Innen und Außen aus dem ProAV-, AbsenLive- und DOOH-Produktportfolio zu sehen: Konferenzräume mit Crestron und Kontrollräume mit Datapath sowie Displays für Heimkino und Creative Commercial.

Außerdem gibt es ein AbsenLive HDR 10 BIT-Zentrum und eine Hands-on-Area für LED-Erlebnisse zum Anfassen.

Zu den wichtigsten Produkten gehören die 4K X-Serie für Konferenzräume, die SA- und JP Pro-Serie für die Veranstaltungsvermietung, die CPS-Serie für den kreativen Einzelhandel, sowie die KLCOB-Serie mit kleinem Pixelabstand.

Dass Absen Qualität und Service sehr wichtig sind, wurde durch eine eigene Präsentation verdeutlicht. Die 24/7 Hotline in der Zentrale entscheidet sofort, ob das Problem durch durch Fernzugriff gelöst werden kann, oder ein Techniker von der Zentrale – egal in welcher Region – losgeschickt werden muss.

Das Opening bot den Besuchern zudem die Möglichkeit mit lokalen Absen-Vertretern und Partnern über die zukünftigen Marktstrategien des Unternehmens zu sprechen.

Marius Kuschmierz, Absen Business Development Manager DACH, fasst zusammen: »Mit dem neuen Showroom haben wir die optimale Plattform, um unsere Bildschirme in allen möglichen Anwendungen zu zeigen. Wir können näher an unsere Kunden herankommen und ihnen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.«

Tania Zhao, Vizepräsidentin und Präsidentin der Display Business Group bei Absen, ergänzt: »Unser Standort in Deutschland ist eine wichtige Ressource für unsere Teams und wir freuen uns, diesen neu renovierten Absen-Showroom zu präsentieren. Er bietet eine einzigartige Gelegenheit, unsere vielfältigen Produktpräsentationen, von unserem breiten Spektrum an Marktsegmenten bis hin zu unseren europäischen Kunden und Partnern, zu präsentieren.«

Wer den neuen Showroom von Absen Deutschland besuchen möchte, kann unter europe@absen.com einen Termin vereinbaren.