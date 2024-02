Virtual Production mit Absen LED-Wand in Mailand

Der italienische Produktions-Dienstleister STS Communication hat eine hochmoderne Absen-LED-Wand in seinem neuen Studio für Virtual Production installiert.

Virtual Production erfreut sich in vielen Filmproduktionszentren der Welt wachsender Beliebtheit, so auch in Italien, wo Mailand an der Spitze dieser Entwicklung steht. Von Filmen und Werbespots bis hin zu Modeschauen und Produkteinführungen wird dort virtuelle Produktion genutzt, um fesselnde und mitreißende Inhalten zu schaffen. In Mailand gibt es dafür viele qualifizierte und erfahrene Filmemacher_innen, die dazu beigetragen haben, die norditalienische Stadt zu einem wichtigen Zentrum für Virtual Production zu machen.

Eine dieser Firmen, die über viel Know-how in diesem Bereich verfügen, ist STS Communication. Das Unternehmen wurde 1984 als Vermietungs- und Bühnenverleih für Veranstaltungen und Messen gegründet. Es ist auf Licht-, Ton- und Videotechnik spezialisiert und bietet nun auch virtuelle Produktionen in einem eigens dafür gebauten Studio an, dessen Herzstück ein gebogenes Absen LED-Display ist.

Das STS-Team aus Technikern und Kreativen unter der Leitung von CTO Alessandro Rosani führte das Projekt erfolgreich durch, um eine einzigartige, gebogene LED-Wand in das Studio einzubauen, die genau auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten ist.

Die Anforderungen an das Projekt waren klar: Erwünscht war eine gebogene, maßgeschneiderte LED-Wand mit einer matten Oberfläche, um so Reflexionen während der Drehs zu reduzieren. Zudem sollten auch hohe Bildwiederholraten der LED-Wand möglich sein, und erwünscht war auch eine Steuerung, die präzise Farbanpassungen und Kameraanpassungen erlaubte.







Herausforderungen und kreative Lösungen

Im Verlauf des Projekts mussten mehrere Herausforderungen bewältigt werden. So entsprach der Winkel der LED-Panels nicht dem gewünschten Bogen, der erzielt werden sollte, was die Entwicklung spezieller CNC-Aluminiumplatten erforderlich machte. Das Team testete verschiedene Muster, um sicherzustellen, dass ein nahtloser und glatter Bogen erreicht werden konnte. Darüber hinaus war natürlich auch die Wahl eines passenden Anbieters für die LED-Wand entscheidend für die Erfüllung der hohen Anforderungen des Projekts.

STS entschied sich für Absen als bevorzugten Display-Partner. Es gibt eine langjährige Zusammenarbeit mit Absen, die bis ins Jahr 2018 zurückreicht. Man kam zu dem Schluss, dass die LED-Bildschirme von Absen aufgrund ihrer hohen Helligkeit, ihres hohen Betrachtungswinkels und ihrer Farbgenauigkeit ideal für die virtuelle Produktion sind. Sie weisen auch eine niedrige Latenzzeit auf, was für das Echtzeit-Rendering wichtig ist – das sprach ebenfalls für Absen.

STS Communication entschied sich für die PL 2.5-Serie von Absen mit 1/8 Scan für anspruchsvolle virtuelle Produktionen und On-Camera-Anwendungen und für Processing von Brompton. Das Unternehmen beschloss, in eine beträchtliche Anzahl von Panels mit einer Gesamtfläche von 500 Quadratmeter zu investieren, ein weiteres Studio zu renovieren und die Anfragen von Kunden nach LED-Installationen zu erfüllen.

Ein weiteres Plus: Neben seinem regionalen Vertriebspartner Prase Media Technologies verfügt Absen auch über eine starke Präsenz in Italien, die STS den Zugang zum lokalen Support und Know-how des Unternehmens ermöglicht.

Dank der kombinierten Erfahrung und des Fachwissens der drei Unternehmen ist STS nun in der Lage, seine neue Virtual Production Facility auf unterschiedlichste Weise einzusetzen:

Realistische und immersive Umgebungen für Spielfilme und Fernsehsendungen schaffen: So kann STS mit dem Studio zum Beispiel eine virtuelle Stadtlandschaft, einen Wald oder eine Raumstation erstellen.

Produktion virtueller Sets für Werbespots und Musikvideos: So kann STS einzigartige und auffällige Bilder für seine Kunden erstellen.

Entwicklung und Erprobung neuer virtueller Produktionstechnologien: Durch den Zugang zu qualifizierten Kreativen ist STS nun in der Lage, bei Innovationen im Bereich Virtual Production an vorderster Front mitzuwirken.

Die Ergebnisse des Projekts wurden von Kunden, DoPs und dem gesamten Team, das an dem Projekt beteiligt war, mit Begeisterung und Zustimmung aufgenommen. Neue Kunden waren besonders von der Videoqualität und der Präzision der Installation beeindruckt.

STS, Absen wie auch Prase Media Technologies werten ihre Zusammenarbeit als sehr erfolgreich und bilanzieren, dass der Erfolg des Projekts ein Beweis für die Vorteile einer langfristigen Zusammenarbeit, einer innovativen Produktauswahl und eines talentierten, multidisziplinären Teams ist.