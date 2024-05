Absen eröffnet Showroom

Der LED-Display-Hersteller Absen hat in England einen Showroom eröffnet.

Mit diesem Schritt wolle man das Engagement von Absen für kontinuierliches Wachstum und Diversifizierung in ganz Europa unterstreichen.

Der neue Showroom zeigt die umfassende Palette an Lösungen von Absen, die eine Vielzahl von Märkten abdecken, darunter Rental & Staging, Virtual Production, Commercial, Conference, DOOH und Data Visualisation, und bietet darüber hinaus wichtige Büroflächen für das Team.

Der europäische Hub bietet auch dank der Zusammenarbeit mit Partnern umfassende Displaytechnik:

Peerless-AV , Designer und Hersteller von AV-Lösungen, liefert wichtige Halterungslösungen, die speziell für die Clear Cobalt (CL)-Serie entwickelt wurden, welche die LED-Fähigkeiten für die Datenvisualisierung neu definiert. Der Showroom zeigt kollaborative Displays wie die CL0.9 v2 und NX 1.8 proAV-Lösungen.

, Designer und Hersteller von AV-Lösungen, liefert wichtige Halterungslösungen, die speziell für die Clear Cobalt (CL)-Serie entwickelt wurden, welche die LED-Fähigkeiten für die Datenvisualisierung neu definiert. Der Showroom zeigt kollaborative Displays wie die CL0.9 v2 und NX 1.8 proAV-Lösungen. U-Touch , Anbieter interaktiver Technologien und Spezialist für digitale Innovationen, trägt dazu bei, die Interaktion der Besucher und das Gesamterlebnis der gezeigten Inhalte zu verbessern.

, Anbieter interaktiver Technologien und Spezialist für digitale Innovationen, trägt dazu bei, die Interaktion der Besucher und das Gesamterlebnis der gezeigten Inhalte zu verbessern. Yealink, Experte für Videokonferenz- und Kollaborationslösungen, stellt sein Unternehmensportfolio vor, einschließlich der intelligenten Kameratechnologie, die in das All-in-One-System Absenicon integriert ist.

Neben den strategischen Partnerschaften wird im Showroom auch die neueste Ergänzung des DOOH-Portfolios von Absen, das AW1.9, in einem Display präsentiert. Das ultrahelle, leistungsstarke und robuste Display soll das Engagement von Absen für nachhaltige Spitzenleistungen durch seine energiesparenden Funktionen verdeutlichen.

Zum umfangreichen ProAV-Produktportfolio von Absen, das im Ausstellungsraum präsentiert wird, gehört auch die professionelle MicroLED KLCOB-Serie, die mit mehreren fortschrittlichen Absen-Bildoptimierungstechnologien ausgestattet ist. Die Absenicon X 136 demonstriert die Fähigkeiten des Unternehmens für ein natürlicheres und produktiveres hybrides Meeting-Erlebnis, während die KL II 2.5 zeigt, wie der globale LED-Anbieter die Display-Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien wie Kontrollräume, Ausstellungen, Einzelhandel und Konferenzräume erfüllen kann.

Im Mittelpunkt steht ein umfassender Überblick über die renommierten LED-Displays von Absen für die Bereiche Rental und Staging. AbsenLive Produkte wie JP8pro, PR1.9, PL 3.9 pro V2, PL 2.5 Plus V2 und FL 2.5 demonstrieren ihre dauerhafte Stabilität, hohe Auflösung und bemerkenswerte Farbwiedergabe. Diese hochmodernen Produkte zeigen nicht nur die technologischen Fähigkeiten von Absen, sondern unterstreichen auch das Engagement der Marke, dem Live-Publikum auf der ganzen Welt beeindruckende und unvergessliche Bühnenerlebnisse zu bieten.

»Die Eröffnung unseres neuen Showrooms in Großbritannien ist ein spannender Meilenstein für Absen, da wir unsere Präsenz in Europa weiter ausbauen«, so Ruben Rengel, Vice President of Global Business Development bei Absen.

»Diese hochmoderne Einrichtung unterstreicht nicht nur unser Engagement für Innovation und Exzellenz, sondern ist auch ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden unübertroffene Lösungen und Erfahrungen zu bieten.«

Der Showroom von Absen ist ein weiterer Beweis für das weltweite Engagement des Unternehmens, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Dies wurde durch verschiedene Initiativen umgesetzt, darunter Solarzellen auf den Fabrikgebäuden, ein intelligentes Fertigungszentrum und die Einführung von Absen Green. Die Besucher des neuen britischen Showrooms können diese Nachhaltigkeitsbemühungen aus erster Hand erfahren, während sie sich die umfassende Produktpalette von Absen ansehen.