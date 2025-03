Adele Kohout wird neue Leiterin des Dokfest München

Im Oktober übernimmt Adele Kohout die Leitung und Geschäftsführung des Dokfest München. Sie folgt auf Daniel Sponsel.

Adele Kohout wird neue Leiterin des Dokefest München, die auf Daniel Sponsel folgt, der Präsident der HFF wird (siehe Meldung). Neue stellvertretende Geschäftsführerin und stellvertretende Leiterin des Dokfest München wird ab Oktober Maya Reichert, die bislang DokEducation leitet, die Bildungsplattform des Dokfest München. Der Vorstand des Trägervereins des Dokfest München hat sich einstimmig für diese neue Leitung entschieden.

Claus Blanc, Moritz Holfelder und Michael Augustin (Vorstand des Trägervereins des Dokfest München): »Adele Kohout ist für uns die ideale Nachfolgerin von Daniel Sponsel: Sie hat langjährige Erfahrung – seit 2016 als stellvertretende Leiterin –, verfügt über besondere Expertise im Bereich Kulturmanagement, ist außerordentlich engagiert und in der Branche bestens vernetzt. Sie wird mit ihrem strategischen Weitblick für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Dokfest München sorgen. Maya Reichert verantwortet seit 2013 den Filmvermittlungsbereich DokEducation, der sich durch ihr großes Engagement zu einem ganzjährigen Vorzeigeprogramm mit internationaler Strahlkraft im Bereich der Filmbildung und politischen Medienschulung entwickelt hat. Sie hat den Dokumentarfilm in den Fokus zahlreicher Schulen gerückt und das Publikum für diese Form entscheidend vergrößert. Diese wertvolle Expertise wird sie nun direkt in die Festivalleitung einbringen.«

Adele Kohout: »Als ich meine Reise beim Dokfest München begann, war es ein kleines, leidenschaftlich kuratiertes Festival – heute ist es das größte Dokumentarfilmfestival Deutschlands mit internationalem Renommee … Wir wollen das Dokfest München als Plattform für gesellschaftlich relevante Themen und visionäre Erzählformen weiterentwickeln: mit neuen Formaten, kreativen Impulsen und einem lebendigen Dialog zwischen Filmschaffenden und Publikum.«

Das Dokfest München widmet sich dem gesellschaftlich relevanten und künstlerisch wertvollen Dokumentarfilm. Seit 1985 waren rund 3.000 Dokumentarfilme zu sehen, insgesamt besuchten 750.000 Besucher_innen das Festival. Allein im vergangenen Jahr hatte das Dokfest München 54.000 Zuschauer_innen. Die diesjährige Edition zum 40. Jubiläum wird am 7. Mai 2025 feierlich im Deutschen Theater eröffnet. Bis zum 18. Mai laufen 105 Filme in den Münchner Kinos und Sonderspielstätten. Fast alle Filme des Dokfest München sind zudem vom 12. bis 25. Mai @home auf der digitalen Leinwand zu sehen.