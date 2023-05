Infos und Filmtipps für das 38. Internationale Dokfest München

Am Mittwoch, dem 3. Mai 2023 eröffnete das 38. Internationale Dokumentarfilmfestival München, auch dieses Mal als duales Festival, sein Programm: vom 3. bis 14. Mai in den Münchner Kinos und ab dem 8. Mai bis zum 21. Mai 2023 per Streaming auf der digitalen Leinwand @home (www.dokfest-muenchen.de) werden 130 Dokumentarfilme gezeigt.

Die Eröffnungsveranstaltung fand am Mittwoch, dem 3. Mai um 20 Uhr im Deutschen Theater in München vor geladenen Gästen statt. Als Eröffnungsfilm wurde »Etilaat Roz« von Abbas Rezaie gezeigt.

Die Tickets für die Festivalfilme kosten dieses Jahr sowohl fürs Kino wie auch fürs Streaming 10,00 €, wenn man das Ticket online kauft. Es gibt unter bestimmten Voraussetzungen auch ein ermäßigtes Ticket für 8 €, das ist aber nur an der Abendkasse vor Ort verfügbar.

Das 38. Dokfest München in Zahlen (2022 in Klammern):

130 Filme (124)

1178 Einreichungen

55 Länder (55)

28 Weltpremieren

58 Deutschlandpremieren (61)

16 Wettbewerbe und Preise (17)

21 Spielorte in München (19)

437 Vorführungen (371)

75 Filmgespräche

insgesamt 64.000 Euro Preisgeld

rund 1.200 Akkreditierte

Weil sich jetzt die Regisseure bei der Anmeldung auch einordnen müssen, weiß man, dass 51% männlich, 45% weiblich, 4% divers sind.

Projiziert wird in den folgenden Kinos in München: City, Rio, Filmmuseum, Neues Rottmann, Neues Maxim. Weitere Spielorte gibt es in der HFF, dem Deutschen Theater, dem Amerikahaus, Lenbachhaus, der Pinakothek der Moderne, den Kammerspielen, dem Literaturhaus und in der Pasinger Fabrik.

Das diesjährige Gastland des Dokfests ist die Türkei, dem Land sind vier Dokumentarfilme gewidmet. Den Filmemacher Nikolaus Geyrhalter würdigt das Festival mit einer Hommage aus sechs Filmen.

