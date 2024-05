Virtual Reality beim Dokfest München

Drei dokumentarische Virtual Reality-Experiences und eine Augmented Reality-App sind bis 12. Mai in München im Ruffinihaus Creative Hub zu sehen.

Das Dokfest München lädt zu außergewöhnlichen Virtual Reality-Experiences an einem attraktiven Ort im Herzen Münchens ein: In Kooperation mit dem XR Hub Bavaria und der Munich Creative Business Week präsentiert das Festival drei dokumentarische Virtual Reality-Experiences sowie eine Augmented Reality-App. Das VR Pop Up Kino findet noch bis 12. Mai im Ruffinihaus Creative Hub statt (Sendlinger Straße 1). Die Gäste des VR Pop Up Kino können in den Experiences die Welt aus der Sicht eines Hundes wahrnehmen, eine poetische Reise in den Amazonas-Regenwald unternehmen und die Perspektive eines Vaters mit Aphasie einnehmen. Der Eintritt ist frei.

Das sind die Projekte des VR Pop Up Kino:

I Wanna Be Ur Dog

Wie erleben Hunde die Welt? Und was empfinden sie im Umgang mit Menschen? Die VR-Experience basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und verschafft einen Einblick in die Sinneswahrnehmungen von drei Hunden: Die Gäste schlüpfen in das Fell von Lola, Lucky und Dalbert.

(Deutschland 2023, Kreation/Regie: Oliver Czeslik, Kathrin Brunner, 38-62 Min., Deutsch)

Origen – A Journey to the Heart of the Amazon

Die Gäste begeben sich auf eine immersive Reise durch den Amazonas, entdecken seine poetische Natur und die Ahnengeschichten seiner Bewohner_innen. Wie leben sie mit der Natur zusammen?

(Brasilien 2023, Regie: Emilia Sánchez Chiquetti in Kooperation mit Mokán Rono, 25 Min., Spanisch, Shipibo, Englisch)

Emperor

Eine Vater-Tochter-Geschichte in VR: Die Gäste nehmen die Perspektive des Vaters ein, der an Aphasie leidet, bewegen sich durch eine schwarz-weiße Landschaft, vervollständigen Wörter bei Logopädie-Übungen mit der Tochter. Emperor ist eine poetische Erzählung über den Verlust von Fähigkeiten, über die Vergänglichkeit und über die Bindungen, die trotz allem bleiben.

(Frankreich/Deutschland 2023, Kreation/Regie: Marion Burger, Ilan Cohen, 40 Min., Englisch, Französisch)

Wildnis AR App

Ein digitales Naturerlebnis ab sieben Jahren: Zusammen mit der 14-jährigen Momoka erkunden die Gäste das Ökosystem Wald und lernen dessen Bedeutung kennen. Mithilfe der Lern-App blickt man tiefer, als es dem Menschen normalerweise möglich ist. Mit der Funktion des Röntgenblicks schauen die User ins Innere eines Baums; unsichtbare Pilzsporen werden sichtbar, unhörbare Schallfrequenzen erlebbar.

(Deutschland 2023, Kreation/Regie: Lisa Eder, 30–40 Min., Deutsch, Englisch)