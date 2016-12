Zoom Q2n: Kompakte Kamera für Musiker

Zoom stellt mit dem Q2n einen »Handy Video Recorder« vor, der speziell für Musiker entwickelt wurde und Ton- mit HD-Videoaufzeichnung kombiniert. Dank der eingebauten 160-Grad-Weitwinkellinse können Musiker den kompakten »Handy Video Recorder« auf der Bühne ebenso wie in im engen Studio bequem einsetzen.

Aus Herstellersicht eignet sich Zoom Q2n sehr gut für Musiker, die ihre Bühnenperformance oder auch ihre Studio-Sessions mit Bild und Ton aufzeichnen möchten. Damit das in hoher Qualität möglich ist, hat Zoom in den Q2n ein Stereomikrofon eingebaut, das mit hohen Schalldruckpegeln bis zu 120 dB SPL umgehen kann und laute Schallquellen ohne Verzerren oder Übersteuern aufzeichnen kann.

An einer 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse lassen sich zudem externe Mikrofone oder sonstige Signalquellen anschließen. Zum Abhören steht neben dem integrierten Lautsprecher eine Kopfhörerbuchse zur Verfügung.

Video zeichnet Q2n mit einer Auflösung von 720 oder 1080 mit wahlweise 24 oder 30 Bildern auf. Die eingebaute 160-Grad-Weitwinkellinse, die mit der des Q4n identisch ist, ermöglicht auch dann aussagekräftige Bildausschnitte, wenn es eng zugeht – so wie auf einer Bühne oder im Studio. Aufgezeichnet wird auf SD-, SDHC- oder SDXC-Karten.

Zehn Szenen-Presets ermöglichen es, unterschiedliche Lichtsituationen abzudecken. »Concert Lighting« eignet sich beispielsweise für Lichtsituationen mit extremen Helligkeitsschwankungen, und »Concert-Low Light« für Aufnahmen an schwach beleuchteten Orten. Zudem stehen spezifische Szenen-Presets für Jazz Clubs und Übungsstudios sowie für Außenaufnahmen – auch in der Dämmerung und nachts – zur Auswahl.

Zoom hebt weiter die einfache Bedienung hervor, aber auch die Möglichkeit, sich per FOV (Field of View) mit fünf Blickwinkeleinstellungen auf individuelle Musiker zu konzentrieren. Per LCD lassen sich die Aufnahmen direkt kontrollieren.

Q2n lässt sich sowohl im Video- als auch im »Nur-Audio«-Modus einsetzen und bietet dabei eine Audioqualität von 24-Bit/96 kHz.

Per USB mit Mac oder PC verbunden, lässt sich der Q2n als USB-Mikrofon und Webcam einsetzen, und via HDMI-Anschluss lässt sich das Material ausgeben, etwa an einen TV-Monitor.

Zoom Q2n ist zum Bruttopreis von 236,81 € verfügbar.