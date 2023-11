Marshall: Neue PTZ-Kamera mit 30fach-Zoom

Eine kompakte UHD-PTZ-Kamera mit optischem 30fach-Zoom stellt Marshall mit der CV630-NDIW vor.

Marshall Electronics kündigt seine neueste PTZ-Kamera an, die CV630-NDIW. Sie zeichnet sich durch einen optischen 30fach-Zoom aus und bietet das Signalformat NDI HX2, dessen niedrige Latenz den Einsatz der Kamera im Live-Betrieb prädestiniert. Der Hersteller sieht die CV630-NDIW als ideal für den Einsatz in Live-Nachrichten, Konzerten, Reality-TV und vielen anderen Bereichen an, darunter auch in einer Reihe von Broadcast- und professionellen AV-Anwendungen.

Die exakte und einfach bedienbare PTZ-Kamerapositionierung schafft im Zusammenspiel dem 30fachen optischen Zoom hohe Flexibilität in der Bildgestaltung. Der 30fach-Zoom bietet Flexibilität von 4,6 mm bis 135 mm Brennweite, mit einem maximalen Blickwinkel von fast 70 Grad.

Die CV630-NDIW produziert UHD- oder HD-Videosignale. Herzstück der CV630 ist ein leistungsstarker 8-Megapixel-Sensor mit 1/2,5-Zoll-Bildiagonale. UHD-Signale werden im Raster 3.840 x 2.160p bei 30 fps ausgegeben, aber es werden auch HD-Auflösungen unterstützt, so der Hersteller. Durch die Integration des NDI-Protokolls kann die Kamera in NDI-Netzwerkvideolösungen problemlos genutzt werden. NDI HX bietet dabei niedrige Latenz, hohe Qualität, frame-genaues Video und Audio in Echtzeit für NDI-Workflows, führt Marshall aus. Mit NDI können Kunden in den meisten Produktions-Workflows problemlos entfernte Videoquellen erkennen, überwachen und anpassen.

Die CV630-NDIW verfügt über NDI HX2 mit gleichzeitigem HDMI- und 3G-SDI-Ausgang. Mit der CV630-NDIW sind daher mehrere gleichzeitige Videoströme über HDMI, 3G-SDI und NDI HX2 möglich. Die Installation ist denkbar einfach: Ein Kabel zur Kamera reicht und schon kann man alle Funktionen nutzen. Darüber hinaus ist der CV630-NDIW mit dem Marshall VS-PTC-IP PTZ-Kamera-Controller kompatibel, der Schwenk-/Neige-/Zoomfunktion, Schwenk-/Neigegeschwindigkeiten, Weißabgleich und vieles mehr über Einknopf-Drehknöpfe und Wippschalter ermöglicht.

Vertrieb

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, deutscher Distributor ist Vision2See.