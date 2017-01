Panasonic UX-Serie: großer Sensor und 4K/UHD

Panasonic liefert die neuen Handhelds der UX-Serie aus. Der AG-UX180 und der AG-UX90 sind mit großem Ein-Zoll-Sensor und fest eingebautem Objektiv ausgerüstet. Der UX90 kann in UHD, der UX180 zusätzlich auch in 4K aufzeichnen.

Die beiden neuen Panasonic-Camcorder gleichen sich in vielen Aspekten und weisen auch die gleiche Bauform auf — aber einige Unterschiede gibt es dennoch. Das zeigt sich auch beim Preis: Während der AG-UX90EJ zum Netto-Listenpreis von 2.295 Euro angeboten wird, geht der AG-UX180EJ für 3.450 Euro an den Start.

Auflösung

Der UX90 bietet als maximale Qualitätsstufe das UHD-Raster (3.840 x 2.160) mit der Bildrate 25p bei einer Datenrate von 100 Mbps (Long-GOP). Der UX180 bietet hier mehr, er kann in UHD auch mit 50p/60P und einer höheren Bitrate von 150 Mbps aufzeichnen. Zudem beherrscht er alternativ auch die Aufzeichnung im 4K-Raster (4.096 x 2.160) mit 24 Bildern pro Sekunde.

Ist bei den Camcordern AVC als Codec ausgewählt, können sie wahlweise MOV- oder MP4-Files in den genannten Rastern und Bildraten aufzeichnen. Beide Camcorder lassen sich aber auch im AVCHD-Modus betreiben – dann in unterschiedlichsten HD-Rastern. Auch SD-Aufnahmen sind möglich.

Objektiv

Bei beiden Camcordern ist das Objektiv fest eingebaut. Beim UX180 handelt es sich dabei um ein optisches 20fach-Objektiv, das mit einer Anfangsbrennweite von 24 mm bei 4K-Aufzeichnung, auch sehr weitwinklig ist. Der UX90 bietet im Unterschied dazu ein 15fach-Objektiv, die Anfangsbrennweite liegt in UHD bei ebenfalls sehr weitwinkligen 24,5 mm.

Anschlüsse

Beide Camcorder bieten eine professionelle Audiosektion mit XLR-Anschlüssen für externe Tonquellen. Bildsignale lassen sich bei beiden Geräten via HDMI und AV-Buchse ausgeben. Der UX180 ist im Unterschied zum UX90 zudem mit einem zusätzlichen 3G-SDI-Ausgang ausgerüstet.

Variable Frameraten

Der teurere UX180 beherrscht Zeitlupenaufnahmen im FHD-Modus (1.920 x 1.080i) mit 100 fps / 120 fps. Zeitrafferaufnahmen lassen sich beim UX180 in neun Schritten von 2 bis 60 fps im 1080p-Modus realisieren. Beim UX90 ist diese Funktionalität in FHD auf neun Schritte von 2 bis 50 fps in 1080p begrenzt.

Sonderfunktionen des 180ers

Folgende besondere Funktionen bei der Aufzeichnung sind dem UX180 vorbehalten: Die Aufzeichnung mit zwei unterschiedlichen Codecs auf zwei unterschiedliche Karten, aber auch die unbegrenzte Relay-Aufnahme, bei der Aufnahmen nahtlos von Steckplatz 1 auf Steckplatz 2 übertragen werden.

Zudem ist es beim 180er dank einer Farbkorrekturfunktion vergleichsweise einfach möglich, mehrere Kameras in puncto Farbreproduktion vor der Aufzeichnung aneinander anzugleichen.

Gemeinsamkeiten: Intelligenter Autofokus, Gamma

Panasonic hebt bei beiden Camcordern den intelligenten Autofokus hervor, der es ermöglicht, Regelgeschwindigkeit, Empfindlichkeit und Bereich des Autofokus an die jeweilige Drehsituation anzupassen.

Acht Gamma-Profile, die ursprünglich für die Varicam entwickelt wurden, können bei neuen Handhelds ebenfalls eingestellt werden. Es ist zudem möglich, mit sechs Bildprofilen zu arbeiten und diese anzupassen und zu speichern.