Vinten: Neue Osprey-Pedestal-Serie

Vinten will mit seiner neuen Stativserie Osprey die gestalterische Arbeit der Kameraleute unterstützen. Fünf Varianten werden angekündigt.

Für die neue Produktreihe wurde ein zweistufiges Konzept entwickelt. Die fünf Modelle Osprey Lite, Osprey Plus, Osprey Plus S, Osprey Elite S und Osprey Studio S bauen auf sorgfältig ausbalancierten Elementen auf, die präzise Balance und leichte Bewegung ermöglichen.

Kameras und Teleprompter sind mit verschiedenen Optionen – von Rädern bis zur Eignung für Schienen und kompletter Fernsteuerung – ebenso kombinierbar wie mit den üblichen Zubehören für die Montage von Köpfen. Die neuen Pedestale lassen sich zum einfachen Transport in zwei leichte Teile zerlegen.

»Mit der neuen Vinten Osprey-Serie können wir eine beispiellose Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bieten«, so Steve Turner, Produktmanager bei Vinten. »Die reibungslose Bewegung in Broadcast-Qualität ermöglicht kreative und fesselnde Aufnahmen aus allen Blickwinkeln, so dass die Zuschauer das Gefühl haben, ‚dabei zu sein‘ – für ein perfektes ‚Live‘- oder ‚as live‘-Erlebnis.«