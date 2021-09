Sigma erweitert I-Serie

Sigma stellt das 24 mm F2 DG DN und das neue 90mm F2.8 DG DN vor. Sie erweitern die I-Serie der Contemporary-Objektive.

Das 24mm F2 DG DN Contemporary Premium-Objektiv ist der jüngste Neuzugang in Sigmas wachsender I-Serie. Es ergänzt die vier existierenden I-Series-Objektive sowie das neue 90mm F2.8. Dieses neue Weitwinkel-Objektiv liefert eine hohe optische Leistung, bietet eine große Lichtstärke von F2, ist in Ganzmetallbauweise konstruiert und mit einem Blendenring ausgestattet. Es wurde von Grund auf für spiegellose Systeme entwickelt und ist für das Handling in der Kombination mit modernen Vollformatkameras ausbalanciert. Sigma hebt das hohe Auflösungsvermögen und das optische Design hervor, das scharfe Bilder mit hohen Kontrasten bis in die äußersten Ecken des Bildes ermöglichen soll.

Sigma ergänzt: Das neue, für Vollformat gerechnete 24mm F2 wurde für Fotografen entwickelt, die ein scharfzeichnendes, lichtstarkes und robustes Weitwinkelobjektiv suchen, das sie in der Fototasche nicht belastet. Es ist für Kameras mit dem L-Mount und Sonys E-Mount verfügbar und kostet 619 Euro brutto (UVP).

Das 90mm F2.8 DG DN Objektiv ergänzt die vier vorhandenen I-Series-Festbrennweiten- Objektive sowie das neue 24mm F2. Dieses neue mittlere Tele liefert eine hohe optische Leistung, bietet eine große Lichtstärke von F2.8 und ist ebenfalls in Ganzmetallbauweise konstruiert.

Seine vielseitig nutzbare Telebrennweite ist die bislang längste Brennweite unter den I-Series-Objektiven. Aber es bleibt dabei bemerkenswert leicht und kompakt, was es absolut alltagstauglich macht, betont Sigma. Das Objektiv ist in jeder Hinsicht für den Einsatz in spiegellosen Systemen optimiert, stellt mit dem Autofokus schnell und sicher scharf und glänzt mit seinem optischen Leistungsvermögen. Sein angenehmes Bokeh macht es zum idealen Portraitobjektiv, und die Naheinstellgrenze von 50 cm erlaubt es Fotografen, näher an ihr Motiv heranzukommen.

Sigma bilanziert: Das 90mm F2.8 DG DN Contemporary ist ein leistungsfähiges, kompaktes und robustes Objektiv für jeden Tag, dessen Spiel aus hoher Detailschärfe und dazu kontrastierender Hintergrundunschärfe plastische und lebendige Bilder erzeugt. Es ist wie das 24mm-Objektiv für Kameras mit dem L-Mount und Sonys E-Mount verfügbar und kostet 619 Euro brutto (UVP).