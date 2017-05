DJI Spark ist ein Mini-Quadcopter, der sich komplett mit Handbewegungen steuern lässt. Gerade mal 300 Gramm schwer ist die Drohne kaum größer als eine Getränkedose. Sie ist mit Gimbal und einer HD-Kamera mit 1/2,3″ CMOS-Sensor bestückt und soll rund 600 Euro kosten.

Spark sei in der Lage, direkt aus der Hand zu starten. Die Minidrohne lasse sich dank Software von DJI ausschließlich mit Gesten steuern, so der Hersteller.

Sobald die DJI Spark aus der Hand gestartet ist, geht sie automatisch in den neuen Gestenmodus. Der PalmControl-Modus erkennt Handbewegungen und wandelt diese in direkte Flugbefehle um. Im Gestenmodus ist beispielsweise auch Rückwärtsfliegen möglich.

Der Hersteller betont, dass DJI Spark als Lifestyle-Zubehör konzipiert sei, das überallhin mitgenommen werden könne.

Die Minidrohne wiegt lediglich 300 Gramm, sie ist innerhalb weniger Momente einsatzbereit und kann neben Gesten auch mit einem Smartphone oder einer Fernsteuerung bedient werden.

Diverse Flugmodi

Die QuickShot-Funktion von DJI Spark bietet vier Flugmodi:

»Dronie« lässt die Spark rückwärts emporfliegen

Im Modus »Kreisen« rotiert die Spark um ihr Ziel

Im Modus »Helix« fliegt die Spark spiralförmig aufwärts

»Rocket« lässt die Spark steil nach oben steigen

Die Kamera bleibt bei der Nutzung dieser Modi stets auf das Ziel ausgerichtet. Bei der Verwendung einer dieser Flugmodi erstellt DJI Spark automatisch ein 10-sekündiges Video des Fluges, das direkt auf sozialen Netzwerken geteilt werden kann, so der Hersteller.

Intelligente DJI-Flugmodi wie TapFly und ActiveTrack stehen DJI Spark ebenfalls zur Verfügung. TapFly erlaubt das Festlegen einer Flugroute, indem man über die neue Zusatzfunktion Coordinate einfach auf einen Punkt auf dem Bildschirm des Smartphones tippt. Spark fliegt anschließend zu dem angegebenen Punkt oder, über die weitere Zusatzfunktion Direction Mode, einfach in die entsprechende Richtung weiter. ActiveTrack lässt die Spark automatisch ein Objekt erkennen und verfolgen, während dieses stets in der Mitte des Bildes fokussiert bleibt. So sollen perfekte Aufnahmen in Bewegung entstehen. DJI Spark weicht in beiden Modi aktiv Hindernissen aus.

Mit der optionalen Fernsteuerung können Nutzer auf den Sportmodus umschalten und die volle Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h entfesseln. Der Sportmodus stellt den Gimbalmodus automatisch in den FPV-Modus (First Person View), damit die Kamera sich im Einklang mit der Flugrichtung bewegt. DJI Spark ist darüber hinaus für eine noch immersivere Flugerfahrung mit den DJI Goggles kompatibel.

Foto- und Videoaufnahmen

Spark ist die kleinste und leichteste Minidrohne von DJI. Sie verfügt über eine Kamera mit einem 1/2.3″ CMOS Sensor, der Fotos mit 12 Megapixeln und stabilisierte Videos in HD 1080p aufnimmt. Der mechanische 2-Achsen Gimbal und die UltraSmooth-Technologie reduzieren verwackete Aufnahmen und Rolling-Shutter-Effekte dramatisch und ermöglichen hochwertige Aufnahmen, so DJI.

Die DJI Spark Minidrohne umfasst nicht nur alle bisherigen Aufnahmemodi von DJI, sondern fügt auch noch zwei neue hinzu. Im Pano-Modus erstellt die Kamera horizontale oder vertikale Panoramaaufnahmen, indem der Gimbal und die Ausrichtung automatisch angepasst werden. Anschließend werden eine Reihe an Fotos aufgenommen und automatisch miteinander verknüpft. Mit ShallowFocus wird ein Bereich des Bildes scharf in den Fokus gestellt, während der Rest des Fotos unscharf wirkt. Es stehen diverse Filter und automatische Vorlagen zur Bild- und Videobearbeitung in der DJI Go 4 App zur Verfügung. Nach der Bearbeitung in der App können Bilder und Videos direkt auf Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und weiteren sozialen Netzwerken geteilt werden.

Mit Präzision fliegen

Das FlightAutonomy-System der DJI Spark besteht aus der Hauptkamera, einem abwärts gerichteten visuellen Positionierungssystem (VPS), das präzises Schweben bis zu 30 Metern ermöglicht. Hinzu kommen Dual-Band-Satellitenpositionierung (GPS und GLONASS), eine IMU-Einheit, 24 leistungsfähige Recheneinheiten sowie das vorwärts gerichtete 3D-Sichstsystem, das Hindernisse in bis zu fünf Metern Entfernung erkennt.

Wie bei allen neueren Modellen von DJI kehrt auch die Spark Minidrohne mit ausreichendem GPS-Signal zum Startpunkt zurück, betont der Hersteller. Wenn bei Verwendung der Fernsteuerung der Batteriestand zu niedrig ist, die Verbindung abbricht oder der Pilot die Taste zur automatischen Rückkehr betätigt, fliegt die Spark zum Startpunkt zurück und landet. Dabei nimmt sie aktiv Hindernisse wahr und weicht ihnen aus. Zudem ist DJI Spark mit dem GEO- und NFZ-Geofencing-System ausgestattet, das Piloten mit den neuesten Informationen über regulierte und limitierte Flugzonen versorgt.

DJI Spark wird von einer LiPo Batterie mit extrem hoher Energiedichte angetrieben und verfügt über eine Flugzeit von bis zu 16 Minuten. Bei Flügen mit der optionalen Fernsteuerung bietet die Spark eine Videoübertragung in 720p auf bis zu 2 km Entfernung.

Preis und Verfügbarkeit

Der Einzelhandelspreis von DJI Spark mit einem Paar Ersatzpropeller und USB-Ladekabel beträgt 599 Euro. DJI Spark Fly More Combo, die die Fernsteuerung, Propellerschutz, eine zusätzliche Batterie, eine Akkuladestation und eine Schultertasche einschließt, kostet 799 Euro. Vorbestellungen der Spark werden ab Mitte Juni versandt.