DJI Avata und DJI Goggles 2

Die DJI Avata und die DJI Goggles 2 ermöglichen aufregende Flüge aus der Ich-Perspektive und erweitern die Möglichkeiten für alle Pilotinnen und Piloten.

DJI stellt mit der DJI Avata eine transformative neue Drohne vor für Drohnenflüge aus der Ich-Perspektive (FPV). Gekoppelt mit den neuen DJI Goggles 2 und der intuitiven DJI Bewegungssteuereinheit können alle Pilotinnen und Piloten die erstaunliche Leistung, Agilität und einfache Steuerung der Drohne beim Schnellflug durch die Lüfte erfahren, so DJI.

Ferdinand Wolf, Creative Director bei DJI, sagt: »Die DJI Avata ist selbst für unerfahrene Pilotinnen und Piloten atemberaubend zu fliegen und enthält verbesserte Sicherheitsfunktionen, die jedem die Freiheit geben, kreative Luftbewegungen auszuprobieren. Zusammen mit den DJI Goggles und der DJI Bewegungssteuereinheit lässt sich die DJI Avata unglaublich einfach steuern. Egal, ob man nur zum Spaß fliegt, großartige Clips für soziale Medien erstellt oder die Zuschauer im Produktionsstudio verblüfft, die DJI Avata wird zeigen, warum ihr fesselndes Flugerlebnis jeden in eine Welt voller neuer Möglichkeiten zieht.«

Die DJI Avata eröffnet neue kreative Möglichkeiten für Anfänger und Profis gleichermaßen. Ihr kompaktes Design reduziert das Chassis einer traditionellen Drohne auf ein Gehäuse, das auf Geschwindigkeit und Agilität ausgelegt ist. Sie wiegt nur 410 g und integriert sogar einen aerodynamischen Propellerschutz für zusätzliche Sicherheit. Die leistungsstarke stabilisierte Kamera mit einem 1/1,7-Zoll CMOS-Sensor mit 48 Millionen effektiven Pixeln liefert erstklassige Kamerafunktionen wie Video in 4K/60fps und 2.7K/50/60/100/120fps und bietet Kreativen ein brandneues Tool für reibungslose Premium-Aufnahmen. Sie bietet eine Flugzeit von bis zu 18 Minuten.

Die DJI Avata wurde sowohl für die DJI Goggles 2, die neueste visuelle Flugsteuerungstechnologie von DJI, als auch für die DJI Bewegungssteuereinheit entwickelt, mit der man die Drohne nur mit Handgelenkbewegungen steuern kann. Man kann die Drohne auch mit der DJI FPV Fernsteuerung 2 und den DJI FPV Goggles V2 steuern. Die unvergleichliche Flugtechnologie von DJI bedeutet, dass die DJI Avata wie eine herkömmliche Drohne schweben, wie eine Renndrohne beschleunigen, in enge Räume hinein- und herauszoomen und im Bruchteil einer Sekunde anhalten kann. Wenn die DJI Avata an ihre Grenzen kommt und auf dem Kopf landet, ermöglicht ein neuer Schildkrötenmodus, dass sie sich automatisch wieder normal ausrichten und abheben kann.

DJI Goggles 2: Übertragung mit hoher Auflösung und geringer Latenz

DJI Goggles 2 ist ein Video-Headset der nächsten Generation, das eine kleinere, leichtere und bequemere Passform mit einem kristallklaren FPV-Bild bietet, das mit denen anderer DJI-Drohnen vergleichbar ist. Die DJI Goggles 2 verfügen über kristallklare Micro-OLED Displays mit einstellbaren Dioptrien, sodass Personen, die normalerweise eine Brille tragen, die Goggles auch ohne Brille benutzen können. Bei Verwendung mit der DJI Bewegungssteuereinheit kann man das Fluggerät und die Gimbal-Kamera frei steuern, um Aufnahmeanforderungen in verschiedenen Szenarien zu erfüllen. Ein intuitives Bedienfeld an der Seite der Brille ermöglicht die einfache Steuerung der Einstellungen mit nur einer Hand.

Die DJI Avata und die DJI Goggles 2 werden über die DJI O3+ Übertragung verbunden, die leistungsstärkste und zuverlässigste Technologie für präzise Steuerung, extrem niedrige Latenz und detaillierte Videos mit 1080p/100fps und H.265 Codec. Sie bietet eine niedrige Latenz von nur ca. 30 ms, eine Übertragungsreichweite von 2 km, automatische Frequenzwechsel, eine hohe Bitrate von 50 Mbit/s und ein robustes Signal, um eine zuverlässige Bildübertragung zu gewährleisten. DJI Goggles 2 ermöglichen auch drahtloses Streamen, um Videos von einem Smartphone oder Computer auf den Goggles anzuzeigen und somit ein intensives Seherlebnis zu bieten.

DJI Bewegungssteuereinheit

Die DJI Bewegungssteuereinheit ist eine komplett neue Flugsteuerung, die es ermöglicht, komplexe Flugmanöver basierend auf den natürlichen Bewegungen der Hand präzise auszuführen. Das System ist laut DJI sehr intuitiv.

Verbesserte 4K Kamera mit Superstabilisierung

Die DJI Avata verfügt über ein Kamerasystem, das laut Hersteller alle anderen Kameralösungen für FPV-Drohnen übertrifft: 1/1,7-Zoll 48 MP CMOS-Sensor mit f/2,8 Blende und ein Ultraweitwinkelobjektiv mit einem Sichtfeld von bis zu 155°. Das breitere Sichtfeld ermöglicht intensivere Luftbild- und Videoaufnahmen mit bis zu 4k/60fps sowie Zeitlupenaufnahmen mit 2.7K/100fps. Ausgestattet mit dem D-Cinelike Farbprofil ermöglicht die DJI Avata eine breite Farbpalette, die detaillierte Anpassungen in der Nachbearbeitung ermöglicht.

Selbst bei rasanten Flugmanövern hält die DJI Avata jedes Video mit zwei führenden Stabilisierungstechnologien scharf und stabil. DJI RockSteady eliminiert allgemeine Bildverwacklungen und DJI HorizonSteady sorgt dafür, dass das Bild stets waagerecht auf den Horizont ausgerichtet bleibt. All diese Details werden im 20 GB großen internen Speicher festgehalten, was zusätzliche Freiheit und Spontanität für kreative Aufnahme bietet, auch wenn gerade keine microSD-Karte verfügbar ist.

Sicher Fliegen

Der integrierte Propellerschutz der DJI Avata macht den Rumpf stabiler und reduziert das Risiko erheblich. Damit sind auch kleinere Kollisionen kein Problem und nach einem Überschlag kann sich das Fluggerät im Schildkrötenmodus von alleine wieder aufrichten, betont DJI.

Wenn die DJI Avata in der Luft ist, kann man sich auf zahlreiche Sicherheitsfunktionen verlassen, die das Fliegen zu einem unvergesslichen und sicheren Erlebnis machen. In allen Flugmodi ist eine spezielle Notbrems- und Schwebefunktion verfügbar, mit der die Drohne jederzeit während des Flugs anhalten und schweben kann. Die sicherheitsbedingte Rückkehr ist eine weitere wichtige Funktion, welche die Drohne per Knopfdruck oder bei Signalverlust automatisch an ihren Startpunkt zurückbringt.

Die DJI Avata ist sowohl mit Infrarotsensoren als auch mit nach unten gerichteten doppelten Sichtsensoren ausgestattet. Diese helfen dem Fluggerät, seine aktuelle Position zu halten, präzise zu schweben, in Innenräumen oder in anderen Umgebungen zu fliegen, in denen keine Satellitennavigation verfügbar ist, und Oberflächen wie Gewässer zu identifizieren, die nicht für die Landung geeignet sind. Um während des Fluges mit Goggles die Orientierung zu behalten, zeigen DJI Avata und DJI Goggles 2 auch den Startpunkt an, von dem die Drohne gestartet ist. Diese erweiterte Realität (Augmented Reality, AR) bietet zusätzliche Orientierung, damit man in Sekundenschnelle einen Überblick über die Umgebung erhalten kann.

Intensives Flugerlebnis für alle Könnerstufen

Die DJI Avata ermöglicht Anfängern und Profis, aus mehreren Flugmodi zu wählen, die ihrem Können entsprechen. Es gibt einen Normalmodus, einen manuellen Modus und einen Sportmodus.

Die DJI Avata wird mit der DJI Fly App gesteuert, die ausführliche Tutorials zur Bedienung der Drohne enthält. Der DJI Flugsimulator ist eine kostenlose App, die Fluganfängern hilft sich mit den grundlegenden Flugbewegungen in einer einfachen, unterhaltsamen und risikofreien Umgebung vertraut zu macht. Der Simulator ermöglicht es Pilotinnen und Piloten, die DJI Avata mit der Fernsteuerung in verschiedenen Einstellungen zu fliegen.

Auch umfangreiches Zubehör bietet der Hersteller an.

Preise und Verfügbarkeit

Die DJI Avata kann auf Store.dji.com und den meisten autorisierten Einzelhandelspartnern in mehreren Konfigurationen gekauft werden. Die DJI Avata alleine kostet 579 Euro ohne Fernsteuerung, Bewegungssteuereinheit oder Goggles, was ideal für diejenigen ist, die bereits kompatible Modelle zur Steuerung und Anzeige besitzen. Die DJI Avata Pro-View Combo kostet 1.429 Euro und enthält die DJI Avata, die DJI Goggles 2 und die DJI Bewegungssteuereinheit. Die DJI Avata Fly Smart Combo kostet 1.149 Euro und enthält die DJI Avata, die DJI FPV Goggles V2 und die DJI Bewegungssteuereinheit. Das DJI Avata Fly More Set kostet 249 Euro und enthält zwei DJI Avata Intelligent Flight Batteries und eine DJI Avata Akkuladestation.