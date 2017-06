Lawo liefert VSM-Steuerung für Ü-Wagen nach Dubai

Das staatseigene Medienunternehmen DCN des Emirats Dubai hat VSM als Sterungssystem für zwei neue Ü-Wagen geordert — und erweitert damit sein Lawo-Equipment.

Für zwei neue Ü-Wagen orderte Dubai Channels Network (DCN) vor kurzem bei Lawo das Monitoring- und Steuerungssystem VSM. Das System wird unter verschiedenen Anforderungsprofilen für die Überwachung und Steuerung des Broadcast-Equipments in den mobilen Produktionseinheiten eingesetzt.

Die Abteilung Außenübertragung des staatlichen Medienunternehmens nutzt auch in anderen Bereichen schon Equipment von Lawo: So etwa zwei Prozessoren des Typs V-Pro8, die für Embedding/De-Embedding, Frame-Synchronisation, Color Correction und andere Aufgaben genutzt werden.

Das VSM-System wird in den Ü-Wagen auf redundanten Servern installiert und kommt dann zur übergreifenden Steuerung von bordeigenem und externem Equipment zum Einsatz.

VSM nutzt laut Hersteller einen TCP/IP-Backbone, bietet maximale Interoperabilität durch den Einsatz von herstellerunabhängigen Protokollen und steuert alle marktrelevanten Systeme – von Video- und Audio-Routern, Video- und Audio-Mischpulten, Intercom, UMDs und Multiviewer bis hin zu Glue-Equipment und weiteren Fremdgeräten.

Benutzeroberflächen und Bedienteile des vollredundanten Systems können weitgehend frei konfiguriert und so an verschiedenste Anwendungsgebiete und Arbeitsabläufe angepasst werden. Einmal für einen bestimmten Einsatzzweck vorgenommene und für gut befundene Einstellungen des kompletten Ü-Wagens, können per Knopfdruck gespeichert und bei Bedarf wieder aufgerufen werden. Das bringt Vorteile in puncto Flexibilität und Setup, die für moderne Workflows heute unabdingbar sind und die Bedienung des Broadcast-Equipments bei wechselnden Produktionen stark vereinfachen.