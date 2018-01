DJI kündigt Mavic Air an

DJI präsentiert mit Mavic Air eine faltbare Drohne mit 4K-Kamera, die nur 430 Gramm wiegt. Die Mischung aus Mavic Pro und Spark bietet 21 Minuten Flugzeit.

DJI stellt mit Mavic Air eine ultra-tragbare und faltbare Kameradrohne vor: mit 4K Kamera, QuickShot-Modi und SmartCapture für einfachere und intelligentere Foto- und Videoaufnahmen sowie FlightAutonomy 2.0 mit Pilot-Assistenzsystem.

»Mit der Einführung der DJI Mavic Pro wurde die Hobby-Drohne neu erfunden: leistungsstark und doch tragbar, einfach zu bedienen und doch technologisch anspruchsvoll,« so Roger Luo, Präsident von DJI.

Die Mavic Air wiegt nur 430 Gramm und ist die kompakteste Drohne, die DJI je produziert hat. Ihre faltbaren Arme und Propeller liegen eng an ihrem Chassis an, sodass ihre Stellfläche, wenn sie zusammengefaltet ist, nicht mehr Platz beansprucht als ein modernes Smartphone.

Das zurückgesetzte Drei-Achsen-Gimbal-System liegt auf Dämpfern, die Vibrationen noch mehr reduzieren und noch stabilere Aufnahmen ermöglichen sollen. Eine Kamera mit einem 1/2,3 Zoll CMOS-Bildsensor und ein Objektiv mit einem Blendenbereich von F2.8 und einer Brennweite von 24 mm sollen für Fotos und Videos in hoher Qualität sorgen.

Der Hersteller hebt den HDR-Algorithmus für 12-Megapixel-Standbilder hervor. Darüber hinaus nimmt die DJI Mavic Air optimal stabilisierte Videos in 4K/30 fps auf und arbeitet mit einer maximalen Bitrate von 100 Mbit/s für hohe Qualität. 1080p-Aufnahmen können in Zeitlupe mit 120 fps aufgenommen werden.

Mavic Air ist die erste Drohne von DJI, die zusätzlich zum Micro-SD-Kartensteckplatz über 8 GB internen Speicher verfügt, in dem Benutzer Fotos und Videos direkt unterwegs auf das Fluggerät aufnehmen können. Über den neu hinzugefügten USB-C-Anschluss können Aufnahmen im Handumdrehen exportiert werden.

DJI betont, dass die Drohne dank noch leistungsstärkerer Rechenfähigkeiten und optimierter Algorithmen sicherer durch Hindernisse und über Geländ fliege. Um durch komplexes Gelände zu steuern, sei die Mavic Air mit neu entwickelten fortschrittlichen Pilot-Assistenzsystemen ausgerüstet, mit denen Piloten automatisch Hindernissen ausweichen oder sie umfliegen könnten.

DJI Mavic Air hat eine maximale Flugzeit von bis zu 21 Minuten. Sie kann in windigen Bedingungen von bis zu 36 km/h und in Höhen bis zu 5000 m über dem Meeresspiegel stabil fliegen, so DJI. Ihre Fernsteuerung ist die erste, die über abnehmbare Steuerknüppel verfügt, die für den optimalen Transport innerhalb der Fernbedienung verstaut werden können. Die in dem faltbaren Landegestell untergebrachten Rundstrahlantennen erhöhen die Signalabdeckung, um eine maximale Reichweite von bis zu 4 km zu liefern, beim Flug mit der Fernbedienung mit 720p-Videoübertragung in Echtzeit. Im Sport-Modus fliegt die Mavic Air mit einer Geschwindigkeit von bis zu 68,4 km/h. Sie ist zudem kompatibel mit den DJI Goggles.

Mavic Air wird in drei Farben angeboten: Onyx, Polarweiß und Feuerrot. Für die Drohne mit Akku, Fernbedienung, Tragekoffer, zwei Paar Propellerschützer und vier Paar Propeller beträgt der Einzelhandelspreis 849 Euro. Die Mavic Air Fly More Combo enthält die Drohne, drei Akkus, eine Fernbedienung, eine Reisetasche, zwei Paar Propellerschützer, sechs Paar Propeller, einen Akku-auf-Power-Bank-Adapter und eine Akkuladestation für 1049 Euro. Ab heute ist Mavic Air auf store.dji.com, bei vier DJI Flagship Stores und autorisierten Händlern zur Vorbestellung verfügbar. Der Versand von Vorbestellungen beginnt am 28. Januar.