NAB2018: UHDgc — neue, hochwertige 4K-Objektive von Canon

Canon präsentiert die neue Objektivkategorie UHDgc, die für Modelle mit einfacher Bedienbarkeit unter Beibehaltung der hohen Standards beim Objektivbau stehen soll. Darunter fallen vier neue Objektive: UJ66x9B, CJ24ex7.5B, CJ18ex7.6B und CJ14ex4.3B.

Die neue Objektivkategorie UHDgc soll 4K-Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand garantieren und sich durch die bewährte Canon-Technologie im Objektivbau auszeichnen.

Spezielle Vergütungen und ein Objektivdesign, das Reflexionen, Streulicht und Geisterbilder verhindert, sollen mit Objektiven der Kategorie UHDgc die Aufnahme von kontrastreichen Bildern ermöglichen. Dank einer optimierten Anordnung von Fluorit- und UD-Linsen werden chromatische Aberrationen minimiert, was besonders klare Aufnahmen garantieren soll. Keine Unschärfen in den Randbereichen des Bildes, keine Farbsäume entstehen. Diese hohe Qualität sei besonders bei Aufzeichnungen in den Bereichen Sport und bei anderen Veranstaltungen gefragt, bei denen sich die Zuschauer mitten im Geschehen fühlen sollen, so Canon.

Mit ihrer kompakten und leichten Bauweise bieten CJ24ex7.5B, CJ18ex7.6B und CJ14ex4.3B eine erstklassige Mobilität für den Kameramann, erklärt Canon. Daher sollen sich die Objektive für Dokumentationen und tagesaktuelle Berichterstattung eignen. Dank ihres ergonomischen Designs liegen die Objektive gut in der Hand und sollen so eine erstklassige Bedienung bei minimaler Belastung der Schulter ermöglichen.

Durch den Einsatz hochwertiger optischer Materialien bietet das UJ66x9B einen 66-fach Zoom mit einem Brennweitenbereich von 9mm bis 1200mm. Die neue Innenfokussierung (Floating System) soll für eine weitere Verbesserung der Auflösung mit 4K-Broadcast-Qualität sorgen.

Das neue Objektiv soll selbst in schwierigen Situationen eine zuverlässige Fokussierung bieten, etwa bei der Nachverfolgung eines Spielers während einer Sportveranstaltung. Es verfügt über eine stabile Servo-Leistung (ca. 0,6 Sekunden Highspeed-Zoom) von Weitwinkel bis Tele und soll so zuverlässig 4K-Material aufnehmen. Selbst geringste Erschütterungen können die Bildqualität bei 4K-Aufnahmen beeinträchtigen. Ein integrierter Bildstabilisator, der die Servo-Technologien im Objektiv zur Kompensation nutzt, soll deshalb eine ungehinderte 4K-Leistung auf nicht ebener Fläche sowie beim Schwenken garantieren.

Die wichtigsten Eigenschaften der neuen UHDgc-Objektive auf einen Blick:

UJ66x9B

Ein vielseitiges, funktionsstarkes 4K-AÜ-Objektiv

Verwacklungsfreie 4K-Bilder dank Bildstabilisator

Beeindruckende optische Leistung

Erstklassige Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit

Volle Unterstützung virtueller Systeme

CJ24ex7.5B, CJ18ex7.6B und CJ14ex4.3B