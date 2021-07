Gravity kauft 70 Canon-UHD-Objektive

UHD-Objektive werden im globalen Rental-Markt laut Gravity immer stärker nachgefragt.

Gravity Media hat seinen Bestand an Canon-UHD-Objektiven aufgestockt, laut Unternehmen erfolgte diese Maßnahme in Vorbereitung auf die bevorstehenden Live-Sportveranstaltungen — darunter die Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Ed Tischler, Managing Director von Gravity Media in EMEA, erläutert: »Mit den Spielen in Tokio, der Euro 2020 und der Copa América, die alle nacheinander stattfinden — sowie der Rückkehr eines vollen Kalenders mit regelmäßigen jährlichen Sportveranstaltungen — wird 2021 ein unglaubliches Jahr für Live-Sport.«

Um hierfür gerüstet zu sein, investierte Gravity Media für seinen Broadcast-Vermietpark in weitere Canon-UHD-Objektive. Die Investition ist demnach eine direkte Reaktion auf die steigende Kundennachfrage nach einer breiten Palette von Premium-4K-Objektiven. Die Bestellung bei Canon umfasste mehr als 70 neue Objektive, darunter je 25 Einheiten des 7,5 – 180 mm UHD-Zooms und des 4,3 – 60 mm UHD-Weitwinkel Zooms.

Die Bestellung umfasst auch eine Reihe weiterer Canon CJ-Servo- und UJ-Box-Objektive, die alle in diesem Sommer für Kunden verfügbar sein werden, um UHD-Programme für das Sportpublikum zu liefern.

»Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Programme mit diesen neuen Premium-Objektiven von Canon unterstützen können. Qualitativ hochwertige Produkte und erstklassige Präsentationen sind die Eckpfeiler unserer Arbeit, und unsere Kunden kommen immer wieder, weil sie wissen, dass sie beides von uns erwarten können«, ergänzt Ed Tischler.