Samsung demonstriert Kino-LED-Wände mit Alexa-Material

Samsung will Projektoren in Kinos durch LED-Wände ersetzen. Mit Alexas gedrehte Showreels zeigen die Leistungsfähigkeit.

Der Anfang vom Ende der Kinoprojektion ist da: Samsung drängt mit neuen, großen LED-Screens in die Kinos. Vielleicht ist die Lage auch nicht ganz so dramatisch, aber zumindest gibt es nun im Kino eine echte Alternative zum Projektor: große LED-Wände mit hoher Bildqualität. Der »Onyx Cinema LED Screen« von Samsung ist der weltweit erste Kinobildschirm mit DCI-Zertifizierung. Kinosäle mit diesen Bildwänden sollen unter dem Namen »Samsung Onyx Theater« betrieben werden. Durch die Kombination aus einem hohen Kontrastumfang und speziellen Graustufeneinstellungen kann der Onyx-LED-Schirm tiefes Schwarz und besonders fein abgestufte Texturen darstellen, so der Hersteller.

»Durch die Ausrichtung einer brillanten, einheitlichen Farbdarstellung mit LED-Bildqualität und klarem Sound lädt der Samsung Onyx Filmbegeisterte zu einem immersiven Kinoerlebnis ein und macht das Kino zu einer echten Unterhaltungsoase«, sagt Seog-gi Kim, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. »Wir freuen uns darauf, Betreibern, Managern und Verbrauchern auf der ganzen Welt ein aufregendes Kinoerlebnis zu bieten und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit führenden Entscheidungsträgern der Filmindustrie, um unsere nächste Generation des Kinos voranzutreiben.«

Dabei soll unter anderem eine Kooperation mit Arri helfen: Samsung setzt bei der Präsentation seiner Onyx-Screens Showreels ein, die mit Arris Kamerasystem Alexa aufgenommen wurden. Außerdem arbeiten Arri und Samsung zusammen, wenn es darum geht, Produktionen in der Vorbereitung, am Filmset und in der Nachbearbeitung zu unterstützen, die das Potenzial und die Fähigkeiten der Onyx-Screens vollständig und optimal ausnutzen wollen. In Südkorea gibt es bereits zwei Kinosäle mit Onyx-Screen, weitere existieren in Zürich, Bangkok und Shanghai. In den USA wird die neue Technologie zuerst in Los Angeles installiert.

Demo-Reels mit Alexa Mini und Alexa LF gedreht

Samsung nutzt die Showreels »Liquid Sunshine«, gedreht von Luo Pan mit der Alexa Mini, sowie »Face to Face«, gefilmt von Tom Fährmann mit der Alexa LF, um die neue Kinotechnologie vorzuführen. Arri unterstützte die Produktion dieser Showreels.

»Samsungs neuer Kinobildschirm beeindruckte uns mit seiner HDR-Technologie und bemerkenswerter Bildwiedergabe. Das mit Arri Alexa LF aufgenommene Filmmaterial wird erstaunlich gut dargestellt«, erklärt Harald Brendel, Teamlead Image Science bei ARRI. »Wir freuen uns sehr, dass Samsung die Alexa-Bilder für die qualitativ besten hält, um damit die neuen Displays zu demonstrieren.«

»Wir bei Samsung setzen alles daran, um unseren Kunden Produkte in höchster Qualität anzubieten«, sagt Bill Mandel, Vice President Industry Relations bei Samsung Research America. Und weiter: „Arri-Alexa-Showreels bei unseren neuen Onyx Cinema LED Screens einzusetzen, war ein logischer nächster Schritt in unserem Bestreben, den Kunden weltweit das beste Filmerlebnis zu ermöglichen.«

Onyx: LED statt Leinwand

Der Samsung-LED-Screen fürs Kino bietet 4K-Auflösung und ist HDR-fähig. Er ist laut Hersteller in einer Breite von 5 bis 10,3 m erhältlich und eignet sich für die Konfiguration in verschiedenen Raumgrößen. Im Vergleich zu Projektor-Leinwand-Installationen soll er eine längere Lebensdauer und bessere Bildqualität bei gleichzeitig hoher technischer Zuverlässigkeit bieten. Onyx ist zudem der weltweit erste Kinobildschirm, der gemäß DCI-Standard zertifiziert wurde.

Um das audiovisuelle Erlebnis abzurunden, kombiniert Samsung den Onyx-Screen mit Surround-Sound-Technologie von Harman. Durch die integrierte Lösung können Rückkopplungen vermieden und eine gleichmäßige Verteilung des Klangs im Raum ermöglicht werden, sodass alle Kinobesucher quasi dasselbe audiovisuelle Erlebnis erfahren – unabhängig vom Sitzplatz, erklärt Samsung.

Als neueste Erweiterung der Technologie zeigte Samsung bei der Kinomesse CinemaCon 2018 Ende April 2018 zudem eine 3D-Version des Onyx-Screens. Mit diesem Screen können laut Hersteller die Bildinhalte in 3D mit einer hohen Helligkeit und gleichmäßigen Farben dargestellt werden. Somit können trotz 3D-Brille auch Untertitel und visuelle Details klar und lebendig wahrgenommen werden – ohne dunkle oder verschwommene Schatten.

Steigende Marktpräsenz

In Zusammenarbeit mit Moving Image Tech (MIT) wurde das erste Onyx-Theater in den USA eröffnet, in Hollywoods Pacific Theatres Winnetka w/XD. Weitere Partnerschaften mit großen Kinobetreibern sind nach Firmenangaben in Planung — beispielsweise mit Golden Screen Cinemas in Malaysia, die 328 Säle in 35 Kinos betreiben, oder den Cineplexx-Kinos in Österreich, die mit 171 Kinosälen die landesweit größte Kette darstellt. Die ersten Onyx-Theater in Kuala Lumpur und Wien sollen noch in diesem Jahr eröffnet werden. Auch in Deutschland sind bereits erste Installationen in Planung, teilt Samsung mit.

Weitere Partnerschaften

Samsung hat die EclairColor-Technologie in den Onyx-Screen integriert. Mit dieser Technologie werden unabhängig von der Quelle HDR-konforme Bilder auf dem Screen abgespielt. Zudem soll ein mit dem Samsung-Screen kompatibler Kinoserver entwickelt werden, um Inhalte noch besser auf den Onyx-Screen abstimmen zu können.