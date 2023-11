Whitepaper: Kameras und LED-Wände

Das Wichtigste und Wissenswerteste über das Zusammenspiel von Kameras und LED-Wänden — zusammengefasst auf neun Seiten in einem kostenlosen Whitepaper von Grass Valley.

Das englischsprachige Whitepaper trägt den Titel »Cameras and LED Walls — A Challenging Relationship«, ausgearbeitet und auf das Wesentliche zusammengefasst von Klaus Weber, Director Camera Product Line Manager bei Grass Valley. Das Whitepaper wurde erstmals beim SMPTE 2023 Media Technology Summit vorgestellt, es befasst sich — kurz, knapp und klar umschrieben — mit den komplexen Herausforderungen, die sich aus der Kombination von Kameras mit LED-Wänden ergeben.

LED-Wände sind zu einem integralen Bestandteil verschiedener Medien- und Unterhaltungsanwendungen geworden: als Studio- und Live-Bühnendeko und natürlich besonders in VR-Studios und in anderen Virtual Production Settings.

Highlights

Die Synergie zwischen Kameras und LED-Wänden ist oft nicht unproblematisch.

Das grundlegende Problem liegt in den diskreten Pixelstrukturen, die einerseits bei den LED-Wänden und andererseits in den Bildwandlern der Kameras verwendet werden. Das kann zu Interferenzen (Aliasing, Moiré) führen und Einschränkungen bei der Bildkomposition erfordern. Das Whitepaper geht auf diese Herausforderungen ein und bietet Einblicke in die Optimierung der optischen Vorfilterung, mit der diese Probleme entschärft werden können.

Das Whitepaper zeigt nicht nur die Herausforderungen auf, sondern bietet auch umsetzbare Lösungen.

Nur wenn man die Details der Kameratechnologie und ihrer Interaktion mit LED-Wänden kennt, kann man in der Medien- und Unterhaltungsbranche fundierte Entscheidungen treffen, die es ermöglichen, die Bildqualität zu verbessern und neue kreative Möglichkeiten zu erschließen — ohne einfach nur rumprobieren zu müssen.

Kostenloser Download

Das Whitepaper steht hier frei zum Lesen und Downloaden als PDF zur Verfügung.