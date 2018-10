IBC2018: Produktionshelfer von LMP

LMP stellte bei der IBC eine ganze Reihe nützlicher Helfer für Liveproduktionen vor, darunter viele Konverter. Außerdem kündigte LMP die Auslieferung der Cerberus-CMOS-Kamera mit neuem Sensor mit Global Shutter und erhöhter Empfindlichkeit als Weiterentwicklung der HD1200 an.

Mit 3G-SDI wurde ein Standard geschaffen, der 1080p50/60 über ein Kabel transportieren kann. Zusätzlich wurden zwei Level definiert (A und B), um verschiedene Anwendungszwecke zu ermöglichen. Nicht alle Geräte beherrschen aber beide Level, und in der Praxis kann es vorkommen, dass man Signale zwischen Level A und B austauschen muss. Hier setzt LMP mit dem A2 LMC Level Konverter an, der diesen Austausch ermöglicht.

Ein weiterer nützlicher Konverter ist der Mini Multi-X 3D, der als 3D Video Processor fungiert.

Aktuell sind 12G-Setups und –Installationen im Aufwind, und hier hat LMP mit dem HD 12 D-16 einen 12G Video Distribution Amplifier im Programm. Die bewährten Glasfaser Wandler sind jetzt ebenfalls in einer 12 G Version erhältlich

3G LogIn ist ein zweikanaliger Logo-Inserter, der sechs Logos und 2 Vollbilder speichern kann. Konkrete Anwendung ist etwa das Einfügen eines Wasserzeichens in jedes Signal.

Der Trilevel Sync Generator PSG macht aus einem HDSDI-Signal ein analoges Sync-Signal in interlaced oder progressiver Form – das ist z.B. wichtig fürs Zusammenspiel mit den Toshiba-Minikameras.

Mit dem A5 3G hat LMP schon seit geraumer Zeit ein Produkt im Programm, mit dem sich Signalstörungen eliminieren lassen, die durch Potenzialunterschiede auftreten können. Den Ground Isolator gibt es jetzt auch als Einbaugerät und in einer Variante mit kurzem Kabelende. Der A5 3G unterstützt Signale von 270Mbit bis 3Gbit.

Bei der Minikamera Cerberus 4K gibt es ebenfalls Neuheiten. Sie ist mit einem 1-Zoll-Sensor mit Global Shutter ausgerüstet, bietet native 4K-Auflösung, kann aber auch HD-Signale in allen gängigen Framerates ausgeben Eine Besonderheit besteht darin, dass sie Signale gleichzeitig via 4 x 3G oder aber über 12G Glasfaser ausgeben kann . Die Anbindung an das Produktionsumfeld erfolgt über das optionale SMPTE Fiber Unit UHDF 120 T/R.

Die Kamera lässt sich wahlweise über Windows oder über das Standard Remote Control Panel (RCP) fernsteuern, das LMP im Angebot hat.