LMP-Neuheiten

LMP liefert Ground Isolatoren an CCTV, stellt einen winzigen 12G Repeater vor und hat für die Minikamera Cerberus HD1200 neue Geschäftsfelder erschlossen.

LMP hat auch dieses Jahr wieder eine Bestellung über mehr als 200 der bewährten A5 3G Ground Isolatoren für China Central Television CCTV erhalten. Darüber hinaus wird auch ein Paket der neuen 12G Isolatoren geliefert.

Dieses einfache und kostengünstige Gerät wurde entwickelt, um eine galvanische DC-Isolierung von SMPTE-konformen digitalen Videosignalen zu gewährleisten und Brummeinstreuungen aufgrund von Masseschleifen oder Unterschieden im Massepotenzial zu vermeiden, die häufig bei festen oder temporären Videoinstallationen auftreten. Die A5-Familie ist mit beidseitigen BNC-Anschlüssen oder mit einem kurzen Kabel an einem Ende ausgestattet.

Im Gegensatz zu der galvanischen Trennung mittels drahtgewickelten Trafos für die 3G/6G-Versionen , wird bei der 12G-Variante ein L-C-R Filter Netzwerk verwendet.

Weitere Infos zur dieser Produktreihe liefert dieses downloadbare PDF.

Für die Minikamera Cerberus HD1200 konnte LMP ein weiteres Geschäftsfeld öffnen. Die extrem niedrige Latenz von maximal vier Zeilen (128 us bei 1080p/50) lassen den Einsatz als Dirigenten-Kameras in Verbindung mit einem von Plura mit spezieller Software ausgestattetem Studiomonitor zu. Damit steht ein fast latenzfreies Informations-System für den Dirigenten zum Orchester zur Verfügung. Erste Lieferungen sind bereits im Konzerthaus in Budapest eingesetzt, weitere Projekte in Häusern in Wien, St.Petersburg, Hamburg und London sind in der Planung.

Die kleinen Signaltechnik-Produktionshelfer hat LMP um einen winzigen 12G Repeater erweitert. Das ca. 50x50x25 mm kleine Tool bietet einen 28 dB Kabelentzerrer mit Retimer ( Für 12G SDI ca. 30m 4mm Kabel Draka 0.5/2.8AF).

Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzteil von 5-18 V DC oder über zwei parallele Mini-USB Buchsen. Die Eingänge sind entkoppelt, sodass auch bei Außeneinsätzen ein unterbrechungsfreier Betrieb etwa von einem Laptop oder einer Power Bank gewährleistet werden kann.