IBC-Neuheiten von Lawo

Andreas Hilmer präsentiert im Video die wichtigsten Lawo-Neuheiten der IBC, darunter die JPEG-XS-Option für Edge, Lawo Home und das neue Release 10.8 der Audiomischpulte.

Zur IBC2023 stellt Lawo offiziell eine JPEG-XS-Option für Lawo Edge vor. Edge ist Lawos SDI/IP-Wandler- und Routing-Plattform, deren Besonderheit die extrem hohe Packungsdichte dieses Geräts darstellt. Die JPEG-XS-Option basiert auf dem Tico-XS-Codec von IntoPix.







Die Lawo Home Apps Multiviewer, UDX Converter, Stream Transcoder und Graphic Inserter nutzen die Leistungsfähigkeit einer flexiblen Microservice-Architektur und bieten außergewöhnliche Verarbeitungsfunktionen bei minimaler Rechenleistung und Energieverbrauch. Egal, ob sie vor Ort, in entfernten Rechenzentren oder in der Public Cloud eingesetzt werden – Lawos Home Apps laufen nahtlos auf Standard-Servern und bieten eine beispiellose Flexibilität und Skalierbarkeit.

Das Besondere an den Lawo Home Apps ist die Flexibilität, mit der sie konfiguriert und eingesetzt werden können, sowie ihre Kompatibilität mit einer Reihe von Standards wie SMPTE ST2110, SRT, JPEG XS und NDI, was sie ideal für zunehmend gemischte Technologieumgebungen macht. Der Microservice-basierte Ansatz ermöglicht den Kunden eine schnelle Anpassung an sich ändernde Anforderungen und Budgetbedingungen und gewährleistet eine zukunftssichere Lösung für den Rundfunk- und Medienbetrieb.

Für die Audiomischpulte aus dem Hause Lawo gibt es nun das neue Software Release 10.8, das ebenfalls etliche Neuerungen bietet. Andreas Hilmer greift im Video den HTML-basierten AUX-Mixer heraus, mit dem es nun möglich ist, Personal Monitor Mixes einfach über ein iPad zu erstellen.