Blackmagic kündigt Pocket Cinema Camera 6K an

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K bietet einen vollen Super-35-Bildsensor für 6K-HDR, einen Dynamikumfang von 13 Blendenstufen, einen EF-Objektivanschluss und Dual-Native-ISO mit Werten bis zu 25.600.

Das auf den Features der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K aufbauende Modell hat einen größeren Super-35-Sensor mit 6K-Auflösung an Bord, was eine höhere Bildqualität ermöglicht. Das Modell mit EF-Mount kann mit einer breiten Auswahl an Objektiven von Herstellern wie Canon, Zeiss, Sigma und Schneider eingesetzt werden. Die Kamera soll 2.496 US-Dollar kosten.

In das Kameragehäuse aus Carbon-Polycarbonat-Verbundwerkstoff ist eine multifunktionale Griffwölbung eingearbeitet. Von dort erreicht man direkt alle Bedienelemente für Aufnahme, ISO-Einstellung, Weißabgleich und Shutter. Die Kamera ist mit einem speziellen Sensor ausgestattet, der thermisches Rauschen reduziert und für sauberere Schatten in den Aufnahmen und eine höhere ISO-Empfindlichkeit sorgt. Das mit 5 Zoll großzügig bemessene LCD ermöglicht genause Fokussieren in 4K- bzw. 6K-Auflösung.

Der größere Super-35-Sensor der Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K mit 6.144 x 3.456 Pixeln und ihr EF-Objektivanschluss ermöglichen den Gebrauch größerer EF-Fotoobjektive. Benutzer können also in 6K filmen und anschließend in der Postproduktion durch Zoomen und Neukadrieren Totalen und Closeups erstellen.

Sowohl die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K als auch das 6K-Modell verfügen über einen Dynamikumfang von 13 Blendenstufen. Darum erfassen diese Kameras in den hellsten und dunkelsten Bildpartien mehr Zeichnung als einfache Videokameras.

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera verfügt über einen Dual-Gain-ISO-Modus mit Werten bis zu 25.600. Sowohl das 4K- als auch das 6K-Modell sind so optimiert, dass Bildkörnung und -rauschen minimiert werden, der Sensor aber weiterhin mit vollem Dynamikumfang arbeitet. Die native Grundempfindlichkeit des Sensors liegt bei ISO 400.

Das neue 6K-Modell nimmt mit bis zu 50 fps bei einer Auflösung von 6.144 x 3.456 in 16:9 auf. Mit 60 fps sind es 6.144 x 2.560 in 2,4:1 bzw. bei 5.744 x 3.024 in 17:9. Für höhere Bildwechselfrequenzen bis zu 120 fps kann man mit gecropptem Sensor bei 2,8K 2.868 x 1.512 in 17:9 filmen. Mit anamorphotischen Objektiven können Benutzer sogar anamorphotische 3,6K-Aufnahmen in 6:5 mit 60 fps bei 3.728 x 3.104 machen.

Die Aufzeichnung erfolgt in branchenüblichen 10-Bit-Dateien in Apple ProRes in allen Formaten bis zu 4K oder in 12-Bit-Dateien in Blackmagic RAW in allen Formaten bis zu 6K. Die Mediendateien sind mit allen Betriebssystemen kompatibel und Speicherkarten oder -sticks lassen sich für Mac in HFS+ und für Windows in ExFAT formatieren.

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera verfügt über eingebaute CFast- und SD/UHS-II-Kartenrekorder sowie einen USB-C-Expansionsport für Direktaufzeichnungen auf externe Laufwerke. Für HD-Aufzeichnungen können gewöhnliche SD-Karten eingesetzt werden und für native 4K- und 6K-Aufzeichnungen in Blackmagic RAW leistungsstarke SD/UHS-II- und CFast-Karten. So ist es durchaus machbar, über eine Stunde lang vollaufgelöste 6K-Bilder auf eine einzelne SD/UHS-II-Karte mit 256 GB aufzuzeichnen.

Der 5-Zoll-Touchscreen an der Rückseite der Blackmagic Pocket Cinema Camera erleichtert die Kadrierung und präzises Fokussieren. Er liefert während des Drehs wichtige Informationen, Menüs zum Einrichten der Kamera und intuitive Touch-to-Focus-Steuerelemente. Als Onscreen-Overlays werden der Status, ein Histogramm, Fokus- und Peaking-Indikatoren, Pegel, Bildrandmarkierungen, Wiedergabe-Steuerelemente und mehr angezeigt.

Die mit der gleichen Generation 4 Color Science wie die Ursa Mini Pro G2 ausgestattete Blackmagic Pocket Cinema Camera soll angenehme Hauttöne und eine naturgetreue Farbwiedergabe in jeder Einstellung bieten. Generation 4 Color Science verwendet eine komplexe dynamische 12-Bit-Gammakurve, die für eine genauere Erfassung von Farbdaten in den Lichtern und Schatten ausgelegt ist und schönere Bilder liefert.

Fürs Monitoring gibt es einen HDMI-Anschluss in voller Größe, der die Ausgabe von HDR und 10-Bit-Cleanfeeds unterstützt. Ebenfalls an Bord der Kamera sind ein Mini-XLR-Eingang mit 48-Volt-Phantomspeisung für professionelle Mikrofone, eine 3,5mm-Klinkenbuchse für Mikrofone im Videokamerastil, ein Kopfhöreranschluss und ein professioneller DC-Stromanschluss mit Sperrmechanismus.

Die Pocket Cinema Camera unterstützt branchenübliche 17- und 33-Punkt-3D-LUTs. Alternativ können Benutzer mit den integrierten LUTs wie »Extended Video«, »Film to Video«, »Film to Rec.2020« und anderen arbeiten.

Die Ausstattung der Kamera umfasst weiter einen internen Timecode-Generator, sodass mit mehreren Kameras in perfekter Synchronisierung gefilmt werden kann. Dafür schließt man einfach einen externen Timecode-Generator wie den Tentacle Sync an die 3,5mm-Audiobuchse an. Die Kamera erkennt eingehenden Timecode automatisch und fixiert den internen Generator. Dann wird die Footage von allen Kameras bei jedem Aufzeichnungsstart und -stopp mit demselben synchronisierten Timecode versehen. Das macht sogar Musikfestival-Drehs mit mehreren mobilen Kameras durchaus realisierbar. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die neue DaVinci Resolve 16.1 Version die von allen Kameras eingefangenen Einstellungen automatisch findet und synchronisiert.

Die Pocket Cinema Camera arbeitet mit herausnehmbaren LP-E6-Akkus und hat obendrein einen DC-Stromanschluss mit Sperrmechanismus. Das mitgelieferte AC-Steckernetzteil versorgt die Kamera mit Strom und lädt gleichzeitig den Akku. Außerdem lässt sich die Kamera über den USB-C-Expansionsport mit Strom speisen, sodass man den Akku über tragbare Akku-Packs, Handy-Ladegeräte oder einen Laptop-Computer aufladen kann. Die Stromversorgung der Kamera kann sogar mit dem optionalen Blackmagic Pocket Battery Grip erweitert werden. Dieser fasst zwei Akkus und verlängert die Betriebszeit der Kamera beträchtlich.

Die 4K- und 6K-Modelle der Blackmagic Pocket Cinema Camera werden mit der Vollversion von DaVinci Resolve Studio geliefert.

Verfügbarkeit und Preis

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K ist ab sofort zum Preis von 2.495 USD, zuzüglich Abgaben und Steuern, von Blackmagic Design Resellern auf der ganzen Welt erhältlich.