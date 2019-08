DJIs Osmo Mobile 3

DJI stellt Osmo Mobile 3 vor. Der neue, faltbare Smartphone-Stabilisator passt aufgrund der kompakten und leichten Form in nahezu jede Tasche.

Der Osmo Mobile 3 ist nicht nur faltbar, das neue Design bietet zudem eine sehr gute Handhabung, denn die wichtigsten Bedienelemente sind mit nur einer Hand erreichbar: Quick Roll rotiert das Smartphone, durch zweimaliges Drücken der M-Taste, aus dem Querformat in das Hochformat – ohne dass es dafür aus dem Stabilisator entnommen werden muss.

Der neue Formfaktor behindert nicht länger die Lade- und Audioschnittstelle und erlaubt das Laden des Geräts während der Verwendung sowie das komfortable Anschließen von Mikrofonen. Der Osmo Mobile 3 ist in der Lage, die Gimbal-Orientierung zu sperren, neu zu zentrieren, zu drehen und die Objektverfolgung zu aktivieren. ActiveTrack 3.0 kann mit einem einfachen Drücken des Auslösers aktiviert werden und hält eine Person oder ein Objekt immer im Zentrum des Bildes. Der Zoom-Slider an der Seite des Griffs erlaubt komfortables Zoomen, ohne dabei den Bildschirm des Smartphones nutzen zu müssen. Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit des Zooms in den Einstellungen individuell einstellbar.

Features

Die DJI Mimo App bietet vorprogrammierte Gimbal-Bewegungen und umfangreiche Funktionen. Über die Verbindung via Bluetooth 5.0 sind folgende Funktionen verfügbar:

Story-Modus: Der Story-Modus bietet vielfältige Schnittvorlagen, Musik, Videoübergänge und Farbmodi. Nach der Aufnahme generiert DJI Mimo Kurzvideos, bereit zum Teilen.

Gestensteuerung: Selfies per Geste. Nachdem der Osmo Mobile 3 in den Gestenmodus geschaltet wurde, reicht ein einfaches »Peace-Zeichen« oder eine ausgestreckte Handfläche, um einen Foto-Countdown zu starten.

Sportmodus: Vergleichbar mit dem Sportmodus der Ronin-Serie, erhöht dieser Modus die Reaktionsgeschwindigkeit des Gimbals, um mit schnell bewegenden Szenen mithalten zu können.

ActiveTrack 3.0: Die fortschrittlichen Bilderkennungsalgorithmen von DJI erlauben dem Osmo Mobile 3 Ziele zu verfolgen, damit man dieses stets im Bild behält.

TimeLapse & MotionLapse

HyperLapse (Raumraffer) nehmen Zeitraffer in voller Bewegung auf und ermöglichen es, den Osmo Mobile 3 manuell mitzuführen. Darüber hinaus unterstützt HyperLapse nicht nur die elektronische Bildstabilisierung (EIS) in Echtzeit, sondern auch ActiveTrack 3.0.

Panorama: Für größere Motive bietet der Osmo Mobile 3 zwei Panorama-Modi. Nutzer können sich zwischen den 3×3 und 180°-Panoramen entscheiden, um epische Szenen festzuhalten.

Zeitlupe: Mit vierfacher oder achtfacher Zeitlupe lässt sich die Welt auf unvergessliche Art und Weise verlangsamen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Preis für die Standardausführung mit einer Halteschlaufe, einem Tragebeutel und Antirutsch-Pads beträgt 109 €, und die Combo-Variante, die zusätzlich den Stativgriff und ein Transportetui beinhaltet, ist für 129 € erhältlich.