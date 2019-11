Western Digital: Speicherlösungen für NAS-Umgebungen

Western Digital stellt neue Speicherlösungen für NAS-Einsätze vor. Dazu zählen die ersten SSDs der WD-Red-Serie, die die Leistung und die Caching-Funktionen in hybriden NAS-Umgebungen verbessern sollen, sowie WD-Red- und WD-Red-Pro-Festplatten mit einer Kapazität von 14TB.

SSD-Leistung zur Unterstützung von High-Speed-Konnektivität

Mit der zunehmenden Virtualisierung werden 10GbE (10 Gigabit Ethernet) und höhere Verbindungsgeschwindigkeiten zu einem unverzichtbaren und standardisierten Feature in modernen NAS-Systemen. Um Leistungsengpässe zu minimieren, ist die Geschwindigkeit der SSD entscheidend, findet Western Digital.

Bei der Verwendung als Caching-Lösung in einem NAS-System hilft die WD Red SA500 SSD laut Hersteller dabei, die Leistung zu steigern, während die neuen kapazitätsstarken WD Red und WD Red Pro HDDs mehr Speicherplatz auf demselben NAS-Gerät ermöglichen.

»Eine Leistungssteigerung für NAS-Systeme kann in kürzerer Zeit mehr Content ermöglichen, so dass Entwickler oder kleine Unternehmen effizienter arbeiten können, um die Leistung und damit potenzielle Erträge zu steigern«, sagt Ziv Paz, Senior Director, Client Computing Segment Marketing bei Western Digital. »Durch unsere höheren Kapazitäten und der optimierten Beständigkeit des WD-Red-Portfolios wird mehr Platz für größere Dateien geschafft und der durch die Speicherbandbreite verursachte Engpass reduziert. Für Entwickler, die im Laufe der Zeit an großen Projekten arbeiten, ermöglichen die neuesten WD-Red-SSD-Lösungen eine hybride NAS-Umgebung, in der die SSD als Caching-Mechanismus für große und häufig verwendete Dateien dienen kann.«

WD Red SA500 NAS SATA SSD

Die neue WD Red SA500 NAS Sata SSD wurde speziell für NAS-Nutzer entwickelt, bietet Kapazitäten von 500 GB bis 4 TB (nur 2,5 Zoll) und schafft eine Umgebung, die für 10-GbE-Netzwerke optimiert ist sowie für Caching in NAS-Systemen für den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Dateien. Mit einer hohen Beständigkeit für schwere Lese- und Schreiblasten, die von NAS in dauerhaftem Einsatz gefordert werden, unterstützt die SSD OLTP-Datenbanken, die Nutzung durch mehrere Anwender, Fotowiedergabe sowie 4K- und 8K-Videobearbeitung.

WD Red NAS Hard Drive

Ergänzend zur WD Red SA500 NAS Sata SSD ist die neueste WD Red HDD durch die neue Kapazitätserweiterung auf 14TB für den Einsatz in NAS-Systemen mit bis zu acht Einschüben konzipiert. Das Laufwerk ist ideal für kleine Büros und Home Offices, in denen NAS rund um die Uhr eingesetzt werden. Zudem unterstützt sie eine Workload-Rate von bis zu 180 TB pro Jahr.

WD Red Pro NAS Hard Drive

Mit einer Speicherkapazität von bis zu 14 TB und einer Unterstützung von bis zu 24 Einschüben wurde die WD Red Pro HDD insbesondere für den Einsatz in professionellen NAS-Umgebungen entwickelt. Mit der 3D-Active-Balance-Plus-Technologie und Error Recovery Controls mit NASware-3.0-Technologie arbeitet die HDD mit erhöhter Zuverlässigkeit.

Preise und Verfügbarkeit

Die WD Red SA500 SSD ist in Kapazitäten von 500GB bis zu 2TB in der Spezifikation M.2 erhältlich. Der 2,5-Zoll-Formfaktor der WD Red SA500 SSD ist in Kapazitäten von 500GB bis 4TB erhältlich und liegt im Preisbereich von 95 Euro bis 760 Euro UVP.

Die WD Red NAS HDD mit einer Kapazität von 14TB ist für 539 Euro (UVP) und die WD Red NAS Pro HDD mit einer Kapazität von 14TB für 629 Euro (UVP) erhältlich.