Kreative Optikfilter von IBE

Mit hochwertigen, kreativen Optikfiltern eröffnet sich IBE ein weiteres Produktfeld.

Natürlich kann man Flares, Unschärfen und andere kreative Bildeffekte heutzutage auch in der Postproduction herstellen. Vieles davon ist aber aufwändig, wenn man eine genaue Vorstellung hat und eine organische Anmutung und möglichst echte, ästhetische Bildwirkung erreichen will. Das geht in vielen Fällen auch heute noch mit optischen Filtern besser. Bei den neuen Filtern, die IBE nun vorgestellt hat, geht es aber nicht darum, Bilder technisch zu korrigieren und gleichmäßig zu beeinflussen, sondern es geht um kreative Gestaltung. Ein weiterer Aspekt darin: Nur so hat man als DoP die volle kreative Kontrolle über seine Kameraoriginale — und kann einen eigenen, außergewöhnlichen Look kreieren.

Dafür bietet IBE nun eine Reihe neuer ästhetischer Optikfilter. Dabei werden sehr hochwertige, transparente Filter hergestellt, die aus zwei Glasscheiben bestehen, zwischen denen aber absichtlich »Verunreinigungen« eingebracht werden — das sind etwa feine Gewebe, Netze oder auch Naturmaterialien wie Löwenzahnsamen oder Pferdehaare. Im Gegenlicht entstehen dann Unschärfen, Flares und andere Bildeffekte, die man als hilfreiche Werkzeuge für einen kreativen Ausdruck im Filmlook nutzen kann.

Der Erfinder dieser Filter ist Heiko Bethke, ein sehr erfahrener Optikexperte, der über fast zwei Dekaden beim Objektivhersteller Vantage gearbeitet hat und nun für IBE tätig ist.

Durch Experimentieren mit einer Vielzahl von Materialien konnte IBE besondere Filter wie Organic, Rainbow, Red Shine oder Blue Atmosphere entwickeln. IBE Optics bietet auch eine Reihe von Weichzeichnerfiltern mit unterschiedlichen Intensitäten an, die aus verschiedenen Geweben bestehen und ebenfalls als Stilmittel eingesetzt werden können.

Je nach Brennweite, Blende, Art der Hintergrundbeleuchtung, Lichtintensität, Lichteinfall oder Farbtemperatur können sie verschiedene künstlerische Looks erzeugen. Die stärksten Effekte können in der Regel mit Telebrennweiten erreicht werden.

Die Filter bietet der IBE-Vetriebspartner Band Pro Munich an.