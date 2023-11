Shutterstock integriert kreative KI.

Die Stockagentur Shutterstock kündigt neue kreative KI-gestützte Bearbeitungsfunktionen an.

Mit den KI-gestützten Bearbeitungsfunktionen wird das Potenzial für unendliche Optionen zur Verfeinerung und Perfektionierung von Bildern ermöglicht, die in der hochwertigen Bibliothek des Unternehmens mit mehr als 700 Millionen Stockbildern verfügbar sind.

»Dies ist ein noch nie da gewesenes Angebot in der Stockfotografie-Branche«, sagt Paul Hennessy, Chief Executive Officer von Shutterstock. »Jetzt haben Kreative alles, was sie benötigen, um den perfekten Inhalt für jedes Projekt zu erstellen. Mit den gestellten KI-gestützten Designfunktionen können Stockbilder in der Shutterstock-Bibliothek bearbeitet werden und bietet unendliche Möglichkeiten, Stock zu ihrem eigenen zu machen.«







Die kreativen KI-Bearbeitungsfunktionen von Shutterstock, die sich jetzt in der Beta-Phase befinden, nutzen den vorrangigen Zugang des Unternehmens zur neuesten Open AI-Technologie, die die Integration von synthetischen Bearbeitungsfunktionen unterstützt. Damit können Shutterstock-Kund_innen nicht nur neue Inhalte mit Hilfe von KI generieren, sondern auch jedes Bild in der gesamten Shutterstock-Bibliothek einfach bearbeiten und umwandeln, um die Ideenfindung und Produktion zu beschleunigen.

»Shutterstock wurde mit dem Ziel gegründet, die Kluft zwischen Fotograf_innen und den Kreativen, die ihre Inhalte lizenzieren wollen, zu überbrücken«, so Hennessy. »Dieses neue Angebot bringt unsere Kund_innen einen Schritt näher an ihr gewünschtes kreatives Ergebnis heran, so als ob sie das Fotoshooting selbst leiten würden.«

Mit sechs charakteristischen Funktionen wird Shutterstocks kreative KI-Editing-Suite Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen in die Lage versetzen, transformative Möglichkeiten bei der Erstellung von Inhalten und der Ideenfindung zu erschließen. Dazu gehören zusätzliche sekundäre Funktionen wie ein virtueller KI-Design-Assistent und die fortschrittlichsten Filter, die in der Branche verfügbar sind, sowie weitere Funktionen, die zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen sollen.

Zu den besonderen Funktionen gehören:

Magischer Pinsel: Verändern Sie ein Bild auf magische Weise, indem Sie mit dem Pinsel über die Bereiche streichen, die Sie ändern möchten, und einfach beschreiben, was Sie hinzufügen, ersetzen oder löschen möchten.

Variationen: Generieren Sie alternative Optionen für jedes Standard- oder AI-Bild

Bild erweitern: Erweitern Sie die Ansicht eines beliebigen Bildes, so als ob Sie durch ein Kameraobjektiv herauszoomen würden, um mehr von der Szene hinter dem zentralen Bild zu sehen.

Intelligente Größenanpassung: Ändern Sie automatisch die Form Ihres Bildes, um es an die gewünschten Abmessungen anzupassen.

Hintergrund-Entferner: Entfernen oder ersetzen Sie den Hintergrund durch eine beliebige Szene, wenn das Motiv eines Bildes perfekt ist, der Hintergrund aber nicht

AI-Bild-Generator: Mit diesem Tool, das Anfang des Jahres als Beta-Version eingeführt wurde und demnächst mit der neuesten Version von Dall-E aktualisiert wird, kann jeder in Sekundenschnelle qualitativ hochwertiges, ethisch einwandfreies Bildmaterial erstellen, indem er einfach beschreibt, wonach er sucht. Dieses Material kann lizenziert und für die kommerzielle Nutzung entschädigt werden.

Künstler_innen werden entschädigt, wenn ihre Bilder nach der Bearbeitung lizenziert werden. In Übereinstimmung mit den Shutterstock-Richtlinien für Beitragszahlerkonten und die Einreichung von Inhalten werden jedoch KI-generierte oder bearbeitete Inhalte nicht zur Lizenzierung auf der Plattform akzeptiert. Dies dient dazu, den Schutz des geistigen Eigentums der Beitragszahler_innen und eine angemessene Vergütung der Künstler_innen zu gewährleisten.

Die Einführung der kreativen KI-Bearbeitungssuite von Shutterstock folgt auf mehrere strategische Schritte, die das Unternehmen als einer der führenden Innovatoren unternommen hat, um ethische und verantwortungsvolle KI-Fortschritte in der Kreativbranche zu ermöglichen. Shutterstock ist vor kurzem der Content Authenticity Initiative (CAI) beigetreten. Damit unterstützt das Unternehmen das Ziel der CAI, die Verbreitung von irreführenden Informationen im Internet durch die Implementierung technischer Standards zur Zertifizierung der Quelle und der Geschichte von Medieninhalten durch die Integration von Content Credentials zu bekämpfen. Shutterstock beabsichtigt, den der CAI zugrundeliegenden Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)-Standard in seine KI-Fähigkeiten und verschiedene Kreativität-Tools zu integrieren. Dies schließt auch den Dall-E-getriebenen KI-Bildgenerator und eine Reihe von KI-basierten Anwendungen ein, um die Nutzer_innen mit überprüfbaren und fälschungssicheren Informationen über alle Formen von Inhalten zu schützen. Mit Content Credentials wird unter anderem sichergestellt, dass jedes Asset mit sicheren Metadaten über seine Erstellung, Urheberschaft und Bearbeitungshistorie zertifiziert wird.