Hi-5: Neuer Funk-Kamera-Controller von Arri

Hi-5 nennt Arri seine jüngste Kamera- und Objektiv-Funkfernsteuerung. Die Handeinheit bietet ein großes Schärfenrad, Blendenschieber, Zoomknopf und Touch-Display.

Mit Hi-5 stellt Arri nun die fünfte Generation von Funkfernbedienungen für Kameras und Objektive vor — als intelligente, neue Handeinheit, die als Herzstück des Electronic Control System (ECS) fungiert: robust, mit großer Reichweite, wetterfest und mit langer Akkubetriebszeit, so der Hersteller. Der neue Controller ersetzt im Produkt-Portfolio von Arri die WCU-4.

Hi-5 ermöglicht laut Hersteller zuverlässige, kabellose Kamera- und Objektivsteuerung — auch in anspruchsvollen Situationen am Set.

Im Vergleich zum Vorgänger stellt Hi-5 einen bedeutenden Entwicklungsschritt dar, erläutert Arri. Zusammen mit einem neuen Funksystem, intelligenten Batterien, smarten Fokusringen und einer iOS-App modernisiert die Hi-5 die Konnektivität am Set und vereinfacht komplexe Aufgaben für Filmcrews. Viele der neuen Technologien, die in das Design integriert wurden, sind laut Arri patentiert.

Typischerweise liegt die Einheit in den Händen von Focus-Pullern oder Kameraassistenten. Für sie hat Arri alles getan, um Komfort und Kontrolle zu erhöhen: mit bewährter Ergonomie und einem Touchscreen, dessen Bedienmenü auf der grafischen Benutzeroberfläche der Alexa Mini LF basiert. Aus Sicht des Herstellers ein modernes und anwenderfreundliches User-Interface, das einfach und intuitiv bedient werden kann. Objektivdaten-Management und Software-Updates gehen mit der neuen Arri-ECS-Sync-App schneller und einfacher vonstatten als zuvor, sagt Arri.

Die Funkmodule des Handgeräts sind austauschbar — ein Feature, das es noch nie zuvor in einer Handeinheit gab, führt Arri aus. Angesichts des oft überlasteten 2,4-GHz-ISM-Bandes und je nach Land unterschiedlicher Frequenzbestimmungen ist die Möglichkeit, die Funkmodule auszutauschen, ein enormer Vorteil. Denn so können Crews das für den jeweiligen Drehort am besten geeignete Modul wählen.

Arri bringt drei Funkmodule der Bandbreite von 900 und 2.400 MHz heraus, die das Direct-Sequence- und Frequenzsprungverfahren nutzen, um Interferenzen zu unterdrücken. Gemeinsam decken sie eine Vielzahl von Aufnahmesituationen mit einer deutlich verbesserten, robusten und reichweitenstarken Funkverbindung ab und gewährleisten zugleich die Abwärtskompatibilität mit vorhandenen Kameras, Motor-Controllern und dem Objektivmotor Cforce Mini RF.

Entwickelt sich die Technologie weiter, können zusätzliche Module ergänzt werden. Das macht die Hi-5 zu einer zukunftssicheren Investition, die in der Lage ist, künftige Standards für die Hardware-Kommunikation am Set zu berücksichtigen.

Besonderes Augenmerk wurde laut Arri auf das robuste Gehäuse für den Betrieb unter schwierigen Umgebungsbedingungen gelegt. Es ist als versiegelte, staubdichte und wetterfeste Handeinheit ausgeführt.

Die verschiedenen Designelemente des Hi-5 sind laut Anbieter auf ein Maximum an Effizienz ausgerichtet. Intelligente, vormarkierte Fokusringe kommunizieren nun direkt mit der Hi-5-Handeinheit, werden sofort erkannt und der Objektivfokusskala zugeordnet.

Die Akkus für die Hi-5 sind Arri-Produkte, die auf der NP-L-Schnittstelle basieren. Sie können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, da die Hi-5 unterbrechungsfrei die Stromversorgung übernimmt. Ihre verbleibende Kapazität wird immer präzise auf dem Hi-5-Display angezeigt. Ein neuer Schlussklappenmodus, der verhindert, die laufende Aufnahme vorzeitig abzubrechen, bevor eine Schlussklappe aufgezeichnet wurde, stellt ein weiteres der vielen neuen Features der Hi-5 dar.



Firmenvideo mit Hendrik Voss, Produktmanager PCA von Arri.