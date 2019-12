Masterclass: FX9 vs. Venice

Bei der jüngsten Masterclass von Band Pro Munich gab es sehr starken Zuspruch: Alister Chapman gab Praxiserfahrungen zu den Sony-Kameras FX9 und Venice.

»Der Zuspruch zu unserer jüngsten Masterclass war so groß, dass wir die Location ändern mussten«, erläuterte Band-Pro-Geschäftsführer Martin Kreitl.

»70 Teilnehmer meldeten sich in Rekordzeit an und wir freuen uns, dass wir die Veranstaltung mit Alister Chapman nun hier in der Münchener Niederlassung des Ludwig Kameraverleihs durchführen konnten.«

In der Masterclass vermittelte Chapman einen tiefgreifenden und auch sehr unterhaltsamen Blick auf Sonys Venice und die neue PXW-FX9 Kamera (Infos).

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Venice, FX9 und FS7 herauszuarbeiten war der Rahmen der Veranstaltung, aber Chapman gab aufgrund seiner umfangreichen Praxiserfahrung auch viele Tipps, Infos und Hinweise zu Themen wie Workflows, Color-Management, XOCN und vielem anderen.

Seine Slides und einige Übersichten und Texte stellt Alister Chapman unter diesem Link zur Verfügung. Einiges davon wird sich ohne den Vortrag von Chapman nicht ganz erschließen, aber anderes kann durchaus auch hilfreich sein, wenn man nicht teilgenommen hat. Die zahlreichen Jokes, mit denen Chapman seinen Vortrag würzte, fehlen in den digitalen Unterlagen natürlich auch. (Hier gibt es auch noch ein Video aus 2014 von film-tv-video.de mit Alister Chapman).

Während des Workshops bei Band Pro Munich wurden die folgenden Punkte in englischer Sprache behandelt: