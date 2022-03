Arri-Kamerazubehör für Venice

Arri bietet neues Kamerazubehör für die Venice und die neue Venice 2 von Sony an.

Arri erweitert sein Portfolio an Kamerazubehör: Ab sofort ist neues modulares, leichtes und extrem robustes Zubehör für die Sony-Kameras Venice und Venice 2 erhältlich, so der Hersteller. Dabei hat Arri das Feedback der Kunden eingeholt, die bisher schon Venice-Zubehör bei Arri-PCA gekauft hatten, und hat daher bei den neuen Komponenten weitere Befestigungs- und Montagemöglichkeiten integriert.

Die neuen Teile sind eine Base-Plate, eine Top-Plate sowie zwei Side-Brackets. Sie sind einzeln oder in vier Sets (Basic- oder Pro-Cine-Set sowie Basic- oder Pro-Broadcast-Set) erhältlich und können sowohl miteinander als auch mit bereits vorhandenem Arri-Zubehör kombiniert werden, um Venice-Kameras vielfältig zu konfigurieren.

Das Arri-Zubehör für die Sony Venice und Venice 2 verbessert aus Sicht des Herstellers die Ergonomie der Kameras erheblich. Der große, komfortable Schulteradapter bietet mehr als 100 mm Spielraum für das Ausbalancieren beim Filmen aus der Hand. Der obere Griff kann schnell vor- und zurückgeschoben werden, um den Balance-Punkt von Geräten wie dem Easyrig anzupassen. Die Base-Plate verfügt über einen Miniatur-Dovetail-Receiver, der es Nutzern ermöglicht, schnell zwischen dem Broadcast Shoulder Adapter BSA-1, dem Bridge Plate Adapter BPA-5 und dem Stabilizer Adapter Mount SAM-4 für Kamerastabilisierungssysteme von Arri zu wechseln.

Mehrere Arri-Schnittstellen (3/8-Zoll-16, 1/4-Zoll-20 und M4 mit 25 mm Abstand) ermöglichen es den Kameraassistenten, Zubehör in einer Vielzahl von unterschiedlichen Positionen an der Kamera zu befestigen. Die Side-Brackets bieten nun weitere Befestigungsmöglichkeiten und dienen als Schutz für die Kamera, erläutert Arri. Zugleich sind sie weit genug vom Kameragehäuse entfernt, um Beschädigungen durch Zubehörarme und andere Schrauben zu vermeiden.

In alle Komponenten ist die Multi-Hex-Schraubentechnologie von Arri integriert. Die Kamerabefestigungsschrauben mit mehreren Gewinden ermöglichen es Nutzern, Schrauben mit mehr als einem Werkzeug zu befestigen und zu lösen, was die Flexibilität und Effizienz am Set erhöht. Für die Multi-Hex-Verschraubungen können vier verschiedene Werkzeuge verwendet werden (3-, 4-, 5-mm und 5/32-Zoll-Schraubendreher).

Mit den neuen Arri-PCA-Sets für Venice und Venice 2 können Rental-Häuser das Arri-Zubehör, das seit Jahrzehnten die Basis ihrer Kamera-Kits bildet, weiter einsetzen.