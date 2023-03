Coco-Venice: B-Mount-Adapter für Venice

Bebob hat eine Stromversorgung für Venice-Setups mit B-Mount-On-Board-Akkus entwickelt.

Ab sofort können auch Venice-Anwender die Vorteile von B-Mount-Akkus nutzen, denn die Münchener Akku-Manufaktur Bebob erweitert ihr Portfolio an Adaptern für B-Mount-Akkus um ein neues Modell für die Sony-Kameras der Venice-Familie: Mit Coco-Venice können beide Modellversionen dieser Kamera über B-Mount-Akkus betrieben werden. Damit steht Venice-Nutzern eine der derzeit leistungsstärksten und flexibelsten Kamera-Stromversorgungen auf dem Markt zur Verfügung.

Stromversorgung für das komplette Kamerasystem mit On-Board-Akkus

Coco-Venice wird direkt an die Venice oder am zugehörigen Recorder AXS-R7 montiert. Die Kamera wird dabei über den 4-Pol-XLR-Eingang mit 24V versorgt. Der interne Stromwandler der Kamera sorgt dann dafür, dass sowohl 12 V (für die Kamera selbst und einen Teil des Zubehörs) als auch 24V (für entsprechendes 24-V-Zubehör) zur Verfügung stehen. So lässt sich das komplette Kamerasystem mit einem einzigen B-Mount-Akku On-Board betreiben. Auf den Einsatz von zusätzlichen On-Ground-Akkus für 24-V-Zubehör kann damit verzichtet werden.

Ein weiterer Vorteil von Coco-Venice: Aufgrund seines DC-Eingangs ist der Adapter zudem hot-swap-fähig: Neigt sich die Kapazität des B-Mount-Akkus dem Ende zu, lässt sich der Adapter (und damit die Kamera inklusive angeschlossenem Zubehör) mithilfe des 3-Pin-XLR-Eingangs des Adapters (24 V) weiter mit Strom versorgen, und es kann in nahtlosem Betrieb der Akkuwechsel erfolgen — ohne Restart der Kamera.

Praktische Zusatzfeatures: Über den bebob-typischen Twist-D-Тар und weitere Ausgänge lässt sich verschiedenes Zubehör anschließen und mit Strom versorgen, steuerbar via Ein/Aus-Schalter inklusive LED-Anzeige.

Für Coco-Venice gilt eine uneingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Die unverbindliche Preisempfehlung für Coco-Venice liegt bei 1.179 Euro. Der Adapter ist ab sofort bei allen bewährten Bebob-Händlern verfügbar.

Spezifikationen Coco-Venice