Speicherneuheiten von Western Digital

Western Digital präsentiert einen handflächengroßen und tragbaren 8TB-SSD-Prototypen mit einer SuperSpeed-USB-Schnittstelle mit 20Gbps. Das Unternehmen stellt außerdem das SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Typ-C Laufwerk mit 1TB für Smartphones und Laptops und den Ibi-Storage vor.

Western Digital zeigt die weltweit leistungsfähigste SuperSpeed-USB-SSD mit 20Gbps im Taschenformat. Der 8TB SSD-Prototyp wurde zur CES vorgestellt. WD sagte allerdings noch nichts dazu, wann und zu welchem Preis die SSD verfügbar werden könnte.

Bei der Messe zeigt SanDisk auch sein neuestes USB-Laufwerk mit zwei Anschlüssen, das mit den neuesten USB Typ-C Smartphones und Laptops kompatibel ist. Das Laufwerk aus Vollmetall ermöglicht Verbrauchern das Aufnehmen von mehr Fotos und Videos sowie die mühelose Übertragung von Inhalten zwischen USB Typ-C Smartphones, Tablets und Laptops sowie USB Typ-A Computern.

Das Laufwerk ist so konstruiert, dass es an einem Schlüsselanhänger befestigt werden kann, und bietet enormen Speicherplatz in einem kleinen Formfaktor, so dass die Verbraucher jederzeit zusätzliche Speicherkapazität zur Verfügung haben, wenn sie diese benötigen.

Das neue SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Typ-C mit 1TB wird voraussichtlich im Laufe dieses Kalenderquartals erhältlich sein.

Für Gamer stellte Western Digital mit dem WD_Black P50 Game Drive SSD das erste Game Drive mit einer SuperSpeed-USB-20Gbps-Schnittstelle vor. Die WD_Black P50 Game Drive SSD ist ab sofort erhältlich.

Ibi von SanDisk ist ein smartes Fotoverwaltungsgerät, das lokalen Speicherplatz bietet, der wie eine persönliche Cloud für Fotos und Videos genutzt werden kann. Die Funktionen umfassen: