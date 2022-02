Hypervsn SmartV: Die Zukunft von Digital Signage?

Hypervsn präsentiert mit den Hypervsn SmartV-Displays die Plattform der nächsten Generation für interaktiven, holographischen 3D-Content.

Die neuen Hypervsn SmartV Lösungen zeichnen sich durch erhebliche Weiterentwicklungen aus. Dazu gehört beispielsweise die HDMI-Integration. Sie ermöglicht es, Hypervsn SmartV mit einer breiteren Palette von gängigen Pro-AV-Systemen, Digital-Signage-Lösungen und Live-Signalen zu verbinden.

Zudem kann Hypervsn SmartV jetzt auch für Live-Streaming via WLAN, LAN, Internet und zur Echtzeit-Anzeige von sowohl 2D- als auch 3D-Inhalten verwendet werden. Das macht Hypervsn SmartV zu einer echten Alternative für Standard-Videowände oder LED-Lösungen.

Hypervsn bringt mit der SmartV Serie ein neues, größeres, aber dennoch leichteres High-Brightness-Modell mit einer Helligkeit von 3000 Nit und ein mittelgroßes Display mit einem ultrafeinen Pixel-Pitch von nur 0.65 mm auf den Markt.

Die Hypervsn SmartV Plattform ist Android-basiert und ermöglicht es Kunden, individuelle Widgets für ihre Anwendungen zu entwickeln und SmartV mit Kamera sowie Sprach- und Tabletsteuerung zu verbinden. Somit kann holographischer Content erstmals völlig interaktiv angeboten werden. Zusätzlich können externe Trigger wie z. B. Bewegungssensoren oder Internet-Datenquellen für das Hypervsn SmartV Hologramm verwendet werden. Das bietet Nutzern ein vollständig neues, immersives 3D Erlebnis.

Zur Unterstützung der neuen SmartV-Lösungen bietet Hypervsn zudem ab sofort eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Gehäusen, Schaukästen, Schutzoptionen, sowie eine Auswahl an Wandbefestigungen und mobilen Ständern an. Für die Hypervsn SmartV Wall ist standardmäßig ein perfekt abgestimmter Befestigungsrahmen verfügbar, der ein schnelleres und einfaches Installieren und Warten ermöglicht.

Kiryl Chykeyuk, Hypervsn Mitbegründer sagt: »Wir haben die vergangenen drei Jahre damit zugebracht, die vorige Generation der Hypervsn Technologie vollständig neu zu gestalten. Wir haben Zubehör und Schnittstellen für neue, aufregende, interaktive Features und unterschiedlichste Installationsmöglichkeiten entwickelt. Die Hypervsn SmartV Technologie kann ab sofort bei Hypervsn und unseren autorisierten Partnern rund um den Globus bestellt werden.«

Ein weiterer wesentlicher Punkt der Hypervsn SmartV Lösungen ist ihre sehr hohe Energieeffizienz. Hypervsn SmartV ist im Vergleich zu den meisten anderen LED-basierten Displays ein nachhaltigeres, grüneres Produkt. Es werden weniger Pixel verwendet, um dieselbe hochauflösende Bildgebung zu erzeugen. Die neuen Hypervsn SmartV M Displays haben einen durchschnittlichen Stromverbrauch von unter 50 Watt. Damit wurde der Energieverbrauch gegenüber den meisten LED-Displays halbiert. Hypervsn hat sich der Nachhaltigkeit verpflichtet, was die SmartV Lösungen zu den Displays der Zukunft macht.

Erstmals im DACH-Raum installiert werden die neuen Hypervsn SmartV Walls im Medientechnik-Labor macomLAB bei Stuttgart und im Showroom von Magic Holo bei Mainz, einem von Hypervsns autorisierten Partnern.