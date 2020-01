Lichtneuheiten von Fomex und SGC

Alexander Kirst von Vision2See präsentiert im Video das flexible Fomex RL31 Bi-Color-Licht und brandneue LED-Röhren von SRC.

Mit zwei Lichtneuheiten war Vision2See bei der Hamburg Open: Die Tube-Lights von SGC sehen äußerlich aus wie Neonröhren, sind aber LED-Akkuleuchten.

Das Fomex RL31 ist ein flexibles, wickelbares »LED-Lichttuch«.







Fomex: RL31

Das Fomex RL31 ist eine Bi-Color-LED-Leuchte. Die Basis ist ein Tuch, auf das LED-Module und Leiterbahnen genäht wurden. Dieses Tuch lässt sich biegen und falten, es ist wasserfest.

Das Tuch kann blitzschnell auf einen Rahmen gespannt und mit einer Diffusorfolie abgedeckt werden, dann kann man es wie eine Flächenleuchte verwenden. Somit eignet sich dieses »Lichttuch« für eine Vielzahl von Einsätzen. Das Fomex RL31 deckt einen Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 6.500 Kelvin ab und lässt sich per DMX steuern.

Das flexible und leichte Licht ist in verschiedenen Baugrößen erhältlich.

SGC: Tube Light

Eine Neuheit von SGC sind die kompakten Tube Lights: LED-Leuchten, die äußerlich aussehen wie Leuchtstoffröhren oder Werkstattlampen, die aber akkubetrieben sind und die Vorteile von LED-Licht aufweisen.

SGC bietet zwei Serien an, die jeweils in zwei Längen verfügbar sind: Die Hybrid- und die Prism-Serie (jeweils mit 60 und 120 cm Länge).

Die Prism-Serie umfasst RGB-Leuchtmittel, sie kann eine Range von 2.700 bis ca. 6.000 K abdecken. Die Leuchte kann per 24-V-Eingang genutzt werden, über diesen Anschluss kann man auch den wechselbaren Akku laden. Im Grunde ist der 16.000-mAh-Akku das größte Teil der Leuchte. Die Leuchte kann direkt per Menü über ein Display und kleine Tasten gesteuert werden, alternativ kann man sie auch via Smartphone steuern.

Zur Hybridserie gehören Bi-Color-Leuchten, deren andere Eckdaten der Prism-Serie ähneln.

Keine Infos mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren: