Neue Fingerkamera von Marshall

Marshall Electronics stellt am NAB-Stand eine Reihe neuer Minikameras vor, darunter die Fingerkamera CV 228.

Neue Sensoren, kombiniert mit High-End-Prozessoren, liefern eine höhere Videoleistung mit saubereren, schärferen Bildern und besserer Farbwiedergabe, erklärt der Minikamerahersteller Marshall für seine neuesten Kameramodelle. Auch Fernsteuerung und Installationsmöglichkeitenb wurden weiterentwickelt.

In Las Vegas zeigt Marshall unter anderem die neue Allwetter-Fingerkamera CV228 als Weiterentwicklung der 3G-SDI-Kamera CV226, die jetzt neben den genannten Eigenschaften auch die Einspielung von Firmware-Upgrades vor Ort ermöglicht. Verstärkte Kabel kommen der üblicherweise starken Beanspruchung dieser Produkte im Einsatz entgegen, so Marshall.

Geplant sind weitere Modelle mit dem neuen Konzept: So wird die CV503 auf die CV504, die CV506 auf die CV508 und die CV344 auf die CV348 umgestellt.

Mit der kleinen CV570 und der kompakten CD370 zeigt Marshall auf der NAB 2023 neue POV-Kameras, die NDI|HX3 Standard IP-Netze und SRT-Codecs miteinander verbinden. Sie arbeiten mit den von anderen Kameras des Unternehmens her bekannten Optiken und neuen Sensoren, die von Sony geliefert werden. Noch im laufenden Jahr soll die Funktionalität um Dante AV erweitert werden, kündigt Tod Musgrave, Marshalls Director of Cameras, an.

Vertrieb

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, darunter BPM, Mediatec und Teltec, deutscher Distributor ist Vision2See.