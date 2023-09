IBC2023: 5G-Kamera-Adapter von Sony

Im Video erläutert Claus Pfeifer von Sony, wie der neue 5G-Kamera-Adapter CBK-RPU7 von Sony funktioniert.

Der neue 5G-Kamera-Adapter CBK-RPU7 von Sony ist für die Bildübertragung in hoher Qualität über 5G-Netzwerke konzipiert und somit für die direkte Anbindung von Kamerasignalen an Networked-Live-Infrastrukturen — mit geringer Latenz.

Zusammen mit der Deutschen Telekom will Sony das System im 5G-Netzwerk-Slicing umfangreicher testen. Bei ersten Versuchen sei es schon gelungen, das Ganze mit in 4K-Übertragung in HEVC via 5G mit einer Latenz von nur zwei Frames zu realisieren.







5G-Kamera-Adapter CBK-RPU7

Der CBK-RPU7 fungiert als tragbares 5G-Videoübertragungsgerät, das an der Kamera angebracht ist. Er ermöglicht eine kabellose und ferngesteuerte Produktion.

Dabei sei das System flexibel und die Signalübertragung robust genug, um die Inhaltserstellung unter diversen Bedingungen zu ermöglichen, erklärt der Hersteller. Damit seien hochwertige, mission-critical Live-Produktion möglich.

In Verbindung mit 5G-Konnektivität ermöglicht der CBK-RPU7 einen optimierten Arbeitsablauf für die Anbindung von Remote-Teams an Studios und Live-Produktionsumgebungen.

Der Formfaktor der neuen Einheit ermöglicht es dank V-Mount, den Adapter direkt an Kameras anzudocken.

Die Verbindung per SDI macht den Adapter auch in anderen Bereichen zu einer leichtgewichtigen Lösung für Live-Produktionen. Der Adapter eignet sich hervorragend für 5G-Netzwerke (unter Verwendung eines Modems), kann aber auch in drahtgebundenen Netzwerken mit eingeschränkter Bandbreite verwendet werden.

Das Gegenstück zum CBK-RPU7, sozusagen der Receiver, ist der Media Edge Prozessor/Gateway NXL-ME80.

In Produktionsumgebungen wird der Encoder CBK-RPU7 zusammen mit der Produktionseinheit NXL-ME80 für das Dekodieren verwendet.

Mit dem von Sony entwickelten Codec-Chip im CBK-RPU7 gehört der Kompromiss zwischen Live-Streaming-Qualität und Latenzzeit der Vergangenheit an, so Sony. Drahtlose Kameras können demnach damit eine ähnliche Leistung wie kabelgebundene Kameras erzielen. Durch die Kombination des CBK-RPU7 mit den neuesten Sony-Kameras wird die Flexibilität beim Einsatz erhöht, so dass unabhängig vom Standort Produktionen in höchster Qualität erstellt werden können.

Der CBK-RPU7 unterstützt eine breite Palette von Formaten, von HD bis 4K, 60p/50, 10-Bit-HDR-Übertragung, was die Kombination mit einer Vielzahl von Kameras für Live-Produktionen auf höchstem Niveau ermöglicht. Zusätzlich zur Unterstützung von Sportproduktionen unterstützt das System auch DCI 4K und 24p. Damit eignet sich der Adapter auch für die Fernüberwachung von Kinofilmen und virtuellen Produktionen.

Der CBK-RPU7 unterstützt nicht nur die neuesten Innovationen bei der HEVC-Kodierung, sondern bietet auch eine Reihe von Funktionen, die einen effizienten Betrieb sicherstellen, während sich die Bediener an entfernten Standorten befinden, erläutert Sony. Die bidirektionale Konnektivität ermöglicht branchenübliche Funktionen wie Tally und Return-Video und umfasst auch Datenverbindungen für Remote-Kamera-Shading.