Canon mit EOS C300 Mark III und 10x-CN-Objektiv

Canon präsentiert die C300 Mark III mit neuem 4K-S35-Sensor und 16 Blendenstufen. Ebenfalls neu: das Cine-Servo-Objektiv CN10X25 IAS S und diverse Firmware-Updates.

Canon stellt in diesem Frühjahr die neueste Version der Cine-Kamera EOS C300 Mark III vor. Sie basiert auf der EOS C500 Mark II, ist mit einem neuen Sensor bestückt, ein S35-4K-CMOS-Sensor mit zwei Empfindlichkeitsstufen und einem Dynamikumfang von über 16 Blendenstufen. Canon will die neue Kamera ab Juni 2020 zum Nettopreis von 9.999 Euro anbieten.

Ebenfalls neu: Das 4K- und 8K-fähige Cine-Servo-Objektiv CN10X25 IAS S mit internem 1.5x Extender und abnehmbarem Zoomgriff. Es soll 29.900 Euro netto kosten.

Außerdem stellt der Hersteller Firmware-Updates vor: für diverse Kameras, aber auch für Canon-Monitore.

Weitere neue Infos liefert Canon auch zur 8K-DSLR EOS R5.

EOS C300 Mark III

»Die EOS C300 Mark III ist die nächste Generation der Cinema EOS Kameras.« So beschreibt Canon die neue C300, die im Gehäuse einer C500 daherkommt.

Die größte Besonderheit der C300 Mark III ist ihr S35-4K-CMOS-DGO-Sensor. DGO steht dabei für Dual Gain Output. Der Sensor weist laut Hersteller einen Dynamikbereich von über 16 Blendenstufen auf.

Das Gehäuse der neuen Kamera stammt von der C500 – vorhandenes Zubehör wird sich also auch mit der C300 Mark III weiterhin nutzen lassen. Dank der Möglichkeit zur 4K-Aufzeichnung mit bis zu 120 fps in Cinema Raw Light oder XF-AVC, eignet sich die Kamera für die unterschiedlichsten Produktionsumgebungen. Canon sieht die Kamera gut aufgehoben im Bereich der Dokumentar-, Werbe- und Unternehmensvideos.







Außergewöhnliches HDR mit neuem DGO-Sensor

Canon zeigt mit der EOS C300 Mark III erstmalig den neuen DGO-Sensor. Er bietet auch bei wenig Licht eine hochwertige Bildqualität und liefert zudem exzellente Ergebnisse in HDR, so der Hersteller.

Auf dem DGO-Sensor liest jedes Pixel das Bild mit zwei verschiedenen Gain-Werten aus, die dann zu einem Einzelbild kombiniert werden. Die Auslesung mit höherem Gain hat eine Verstärkung mit Low-Noise-Priorität, um saubere Details in dunklen Bereichen zu erfassen.

Die Auslesung mit niedrigerem Gain hat eine Verstärkung mit Sättigungspriorität, um die Details in helleren Bereichen zu erfassen. Daher werden bei der Kombination beider Signale Detail und Qualität sowohl in besonders hellen als auch in den dunklen Bildbereichen beibehalten und optimiert. Dadurch erreicht die Kamera einen beeindruckenden höheren Dynamikumfang von mehr als 16 Blendenstufen, betont Canon. Darüber hinaus ist der DGO-Sensor auch mit Dual Pixel CMOS AF kompatibel, was Profis mehr kreative Möglichkeiten gibt.

Ein Workflow für jede Produktion

Die Möglichkeiten zur Aufzeichnung in verschiedenen Dateiformaten eröffnen mit der EOS C300 Mark III einen besonders effizienten Workflow, der die Anforderungen von Cinema- und Broadcast-Postproduktion erfüllt.

Die interne Aufzeichnung von 4K Cinema Raw Light bietet alle Vorteile des Raw-Formats für die Flexibilität in der Postproduktion bei gleichzeitig geringem Datenvolumen – das senkt die Kosten, die mit großen Datenmengen einhergehen können. Darüber hinaus kann die EOS C300 Mark III intern in Canon XF-AVC mit 4K DCI und UHD mit 4:2:2 10 Bit sowie 2K und Full HD aufzeichnen.

Für die Nicht-Raw-Aufnahme in XF-AVC können Profis ALL-I oder Long-GOP wählen, um mit hoher Komprimierung zu filmen, was einen effizienten Arbeitsablauf und längere Aufnahmezeiten ermöglicht.

Bei der Aufnahme von 2K oder Full HD in Super 35mm profitiert das aufgezeichnete Material vom Oversampling des 4K-Sensors. Die Aufnahmen erhalten ein internes Downsampling, um das Material mit der vom Benutzer gewählten Auflösung aufzuzeichnen. Daraus resultiert eine höhere Bildqualität und der gleiche Bildwinkel mit dem gewählten Objektiv, da ohne Crop aufgezeichnet werden kann.

Kernmerkmal: Vielseitigkeit

Profis können an der Kamera auch eine der beiden optionalen Erweiterungseinheiten (EU-V1 und EU-V2) nutzen – beide fügen dem Kameragehäuse zusätzliche Anschlüsse hinzu und erweitern die Kompatibilität der Kamera für verschiedene Aufnahmestile. Darüber hinaus kann das Objektivbajonett zwischen EF-, PL- und EF mit Cinema Lock gewechselt werden, ohne dass die Kamera an ein autorisiertes Service Center geschickt werden muss.

EOS C300 Mark III – Hauptleistungsmerkmale:

Neuer Super-35mm 4K-CMOS DGO-Sensor (Dual Gain Output)

Mehr als 16 Blendenstufen Dynamikumfang

Unterstützung von 4K 120 fps Zeitlupenaufnahmen

Mehrere interne Aufzeichnungsoptionen:

4K Cinema Raw Light mit 10 Bit oder 12 Bit

2K-Raw im Super 16mm Crop, 10 Bit oder 12 Bit

XF-AVC (MXF) Aufzeichnung, 4:2:2 10 Bit ALL-I oder LongGOP

4K Cinema Raw Light mit 10 Bit oder 12 Bit 2K-Raw im Super 16mm Crop, 10 Bit oder 12 Bit XF-AVC (MXF) Aufzeichnung, 4:2:2 10 Bit ALL-I oder LongGOP 4K Raw mit bis zu 120 B/s oder XF AVC mit bis zu 180 fps im Super 16mm Crop 2K/FHD.

Vom Benutzer wechselbares Objektivbajonett (EF, PL oder EF Cinema Lock)

Flexibles, modulares Design mit optionalen Erweiterungsmodulen und elektronischem Sucher

CN10X25 IAS S

CN10X25 IAS S mit hoher Abbildungsqualität

Eine perfekte Ergänzung für die neue Kamera sieht Canon im neuen Cine-Objektiv CN10X25 IAS S: Ein vielseitiges, 8K-fähiges 25-250mm Cine-Servo Objektiv mit 10fach Power-Zoom und sehr großem Brennweitenbereich, der sich mit dem integrierten optischen 1,5-fach Extender sogar auf 375 mm erweitern lässt.

Das 4K- und 8K-fähige Cine-Servo Objektiv CN10X25 IAS S erfüllt mit seiner Optik und seiner kompakten und leichten Bauweise vielfältige Produktionsanforderungen, sagt Canon. Dank seines großen Brennweitenbereichs, der Möglichkeit, sowohl für Broadcast- als auch für Kinoproduktionen konfiguriert werden zu können, und der Kompatibilität zu Kameras mit Super 35mm- und mit Vollformat-Sensor ist es ideal für Profis, die hochwertige Produktionen in einer Vielzahl von Genres wie Spielfilm, Werbung, Sport und Reportagen drehen. Aus diesen Gründen eignet sich das Objektiv besonders gut für die neue EOS C300 Mark III.

Mit seiner 11-Lamellen-Blende wird ein weiches, motivbetonendes Bokeh erreicht, und die warmen Farbtöne sorgen für eine hervorragende Bildqualität und den typischen Kino-Look, betont Canon. In Verbindung mit den Kameras des Canon EOS Systems, einschließlich der EOS C300 Mark III, bietet das Objektiv die von der Branche geforderte hohe Abbildungsqualität bei einfacher Bedienbarkeit und hoher Zuverlässigkeit.

Geeignet für die diverse Aufnahmesituationen

Das Power-Zoomobjektiv erzeugt optisch hervorragende Bilder im typischen Kino-Look, die von der Mitte bis zum Rand scharf sind, und kann eine Vielzahl von Aufnahmesituationen vom 25mm-Weitwinkel bis hin zum 250mm-Tele bewältigen. Dieser Bereich kann mit dem integrierten optischen 1,5-fach Extender auf beeindruckende 375mm erweitert werden, so dass Profis Details auch in der Ferne aufnehmen können. Darüber hinaus ist es mit dem integrierten Extender möglich, den Bildkreis des Objektivs zu vergrößern, um es mit Vollformatkameras wie der EOS C500 Mark II zu nutzen.

Mehrere Kommunikationsfunktionen

Der ergonomische Zoomgriff des CN10X25 IAS S ist abnehmbar – damit ist das Objektiv für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen in der Broadcast- und Cinema-Produktion einsetzbar. Das Bajonett des Objektivs kann zwischen EF und PL gewechselt werden, was die Flexibilität steigert.

Die Möglichkeit einer Vielzahl von Kommunikationsstandards, wie die EF Kommunikation mit EF Bajonett und die Cooke/i-Technologie mit PL Bajonett, bietet zusätzliche Unterstützung und Funktionalität. Dies ist von Vorteil für Anwender, die ein hochwertiges, für verschiedene Produktionen geeignetes Objektiv suchen. Auch die serielle 12-Pin- Kommunikation für den Broadcast-Standard wird unterstützt und eine 20-polige Schnittstelle überträgt präzise die Objektivpositionen für virtuelle Systeme.

CN10X25 IAS S – Hauptleistungsmerkmale:

4K- und 8K-Kamera-kompatible Abbildungsqualität

25-mm-Weitwinkel und 10fach optischer Zoom

Interner 1.5x Extender

Abnehmbarer Zoomgriff

Zwischen EF und PL umrüstbares Bajonett

Entspricht weitreichenden Kommunikationsstandards für Objektiv-zu-Kamera-Kommunikation für zusätzliche Anwendungen

Firmware-Updates

Firmware-Aktualisierung für Kameras des Cinema EOS Systems

Canon kündigt heute auch noch ein Firmware-Update für die Kameras des Cinema EOS Systems an. Einige der insgesamt 17 Neuerungen sind folgende:

Die Objektivkompatibilität der EOS C700 FF, EOS C700/C700GS, EOS C300 Mark II, EOS C200 mit dem heute vorgestellten Cine-Servo Objektiv CN10X25 IAS S wurde hinzugefügt, um verschiedene Unterstützungsfunktionen wie Dual Pixel CMOS AF, Korrektur von chromatischen Aberrationen und Vignettierungskorrektur sowie die Aufnahme mit Objektiv-Metadaten zu ermöglichen.

XF-AVC Long GOP- und XF-AVC Proxy-Aufzeichnungsformate wurden der EOS C500 Mark II hinzugefügt, um die Anforderungen der Branche zu erfüllen und die Kompatibilität mit verschiedenen Workflows zu gewährleisten.

Gleichzeitige HDMI- und SDI-Ausgabe an der EOS C200 – dies erhöht die Flexibilität der Kamera. Dadurch können Profis zwei Ausgangsanschlüsse für unterschiedliche Zwecke verwenden, z.B. für das Hinzufügen eines Recorders und eines Referenzmonitors, während sie gleichzeitig intern aufzeichnen.

Firmware-Updates für professionelle Monitore

Canon kündigt außerdem ein Update für sieben Modelle seiner professionellen 4K-Referenz-Monitore an: DP-V3120, DP-V2421, DP-V2420, DP-V2411, DP-V2410, DP-V1711und DP-V1710 erhalten verschiedene neue Funktionen und die Leistung wurde für einen optimierten 4K/HDR-Workflow verbessert. Zu den Updates gehören:

Mehr Helligkeit und Kontrast :

Die Helligkeit des Monitors steigt von 300 nit auf 600 nit, und bei eingeschaltetem Boost-Modus kann die Helligkeit beim DP-V1711 und DP-V1710 auf maximal 1.000 nit erhöht werden.

DP-V2411, DP-V1711 und DP-V1710 verfügen über eine zusätzliche globale Dimmfunktion (auch bei aktivierter Helligkeitsverstärkung) und können nun ein Kontrastverhältnis von bis zu 1.000.000:1 darstellen.

Die Helligkeit des Monitors steigt von 300 nit auf 600 nit, und bei eingeschaltetem Boost-Modus kann die Helligkeit beim DP-V1711 und DP-V1710 auf maximal 1.000 nit erhöht werden. DP-V2411, DP-V1711 und DP-V1710 verfügen über eine zusätzliche globale Dimmfunktion (auch bei aktivierter Helligkeitsverstärkung) und können nun ein Kontrastverhältnis von bis zu 1.000.000:1 darstellen. Unterstützung des .cube LUT-Dateiformat s:

Unterstützung beim Auslesen von 3D-LUT/1D-LUT-Dateien im in der Videoproduktionsindustrie weit verbreiteten .cube Dateiformat.

s: Unterstützung beim Auslesen von 3D-LUT/1D-LUT-Dateien im in der Videoproduktionsindustrie weit verbreiteten .cube Dateiformat. Verbesserte Koordination mit digitalen Cinema-Kameras von Red Digital Cinema:

Unterstützt jetzt zwei Arten von LUT-Voreinstellungen zur Konvertierung von Videosignalen von Red Digital Cinema-Kameras in HDR (PQ)/SDR.

digitalen Cinema-Kameras von Digital Cinema: Unterstützt jetzt zwei Arten von LUT-Voreinstellungen zur Konvertierung von Videosignalen von Red Digital Cinema-Kameras in HDR (PQ)/SDR. Weitere Verbesserung der Funktionen bei der Unterstützung von Bearbeitungsfunktionen:

Während der Aufnahme oder Bearbeitung kann der XY-Farbwert von Pixeln sowie die Koordinatenposition im ITU-R BT.2020 Farbraum geprüft werden.

EOS R5

Weitere neue Infos liefert Canon auch zur 8K-DSLR EOS R5. Sie sei, so Canon, für High-End-Produktionen wie Werbespots, Event- und Dokumentarfilme der ideale Partner für die brandneue EOS C300 Mark III.

8K Raw Crop, interne Aufzeichnung mit bis zu 29,97 B/s

Interne Aufzeichnung in 8K (ohne Crop) mit bis zu 29,97 B/s in 4:2:2 10 Bit in Canon Log (H.265) oder 4:2:2 10 Bit HDR PQ (H.265)

Interne Aufzeichnung in 4K (ohne Crop) mit bis zu 119,88 B/s in 4:2:2 10 Bit in Canon Log (H.265) oder 4:2:2 10 Bit HDR PQ (H.265)

4:2:2 10 Bit in Canon Log oder 4:2:2 10 Bit HDR PQ-Ausgabe über HDMI bei 4K 59,94 B/s

Der Dual Pixel CMOS AF ist in allen Videomodi bei allen Auflösungen und Bildraten verfügbar

Der 5-achsige optische IBIS (kamerainterner Bildstabilisator). Die Kombination von Objektiv-IS und Kamera-IBIS ist möglich.

Zwei Kartensteckplätze: 1 x CFexpress und 1 x SD UHS-II

