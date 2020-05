Adobe Photoshop für iPad wird um zwei stark nachgefragte Funktionen ergänzt – Kurven und Brush Sensitivity.

Mithilfe der Kurven-Funktion ist es möglich, spezifische Farb- oder Tonanpassungen wie Kontrast, Belichtung, Sättigung, Glanzlichter, Schatten oder Farbbalance eines Bildes umzusetzen. Die aktuelle Version enthält Anpassungen der Tonwertkurven für alle Kanäle, Auswahlmöglichkeiten für mehrere Knoten sowie Funktionen, die es der App erlauben zu erkennen, ob man einen Knoten mit dem Finger oder Bleistift antippen und ziehen oder ihn auswählen möchte. Eine präzise Anpassung mit numerischen Eingaben wird zusammen mit den Pipettenwerkzeugen mit einem der nächsten Updates auch auf die iPads kommen.

Eine weitere Neuheit: Ab sofort ist es möglich, die Druckempfindlichkeit eines Apple Pens anzupassen, sodass Pinsel-, Klon- und andere Effekte noch präziser möglich werden, wenn man mit pinselbasierten Werkzeugen arbeitet. So kann man so stark oder sanft aufdrücken, wie man möchte – für optimale Ergebnisse.

Der Schieberegler verwendet optimierte Druckkurven, um das Pinselerlebnis zu optimieren. Je weiter man den Regler nach links in Richtung »leicht« schiebt, desto geringeren Druck muss man aufwenden beim Zeichnen. Umgekehrt gilt: je weiter man den Regler nach rechts bewegt, desto mehr Druck benötigt man, um einen Strich zu ziehen.

Mike Shaw, ein Künstler im Photoshop-Team und Qualitäts-Ingenieur, arbeitet am liebsten am rechten Rand des Reglers: »Ich mag es, feine Linien mit leichtem Druck zu zeichnen. So kann ich den gesamten Druckbereich besser ausnutzen.«