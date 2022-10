Blackmagic Design präsentiert DaVinci Resolve fürs iPad. Die Software ist optimiert für MultiTouch-Technologie und Apple Pencil und unterstützt die Schnitt- und Farbseiten.

Das neue DaVinci Resolve fürs iPad bietet einer neuen Generation von Kreativen Werkzeuge für Schnitt und Farbkorrektur. Die Blackmagic Cloud-Unterstützung ermöglicht die Zusammenarbeit mit mehreren Nutzern auf der ganzen Welt.

Mit optimierter Leistung für Apple Silicon bietet DaVinci Resolve eine 4x schnellere Ultra HD ProRes Renderleistung auf dem neuen iPad Pro mit M2. HDR wird auch für Kunden unterstützt, die ein 12,9-Zoll-iPad Pro mit dem M1-Chip verwenden. Es ist möglich, eine saubere Feed-Grading-Monitorausgabe an ein Apple Studio Display, Pro Display XDR oder ein AirPlay-kompatibles Display zu senden. So können Kunden das externe Display nutzen, um am Set schnell Gradings zu erstellen oder Clips in der Postproduktion direkt von ihrem iPad aus farblich zu korrigieren.

Das neue DaVinci Resolve fürs iPad öffnet und erstellt Standard DaVinci Resolve Projektdateien, die mit der Desktop-Version von DaVinci Resolve 18 kompatibel sind. Zu den unterstützten Dateiformaten gehören H.264, H.265, Apple ProRes und Blackmagic RAW, wobei Clips aus dem internen Speicher des iPad Pro und der Fotomediathek oder von extern angeschlossenen iCloud- und USB-C-Mediendatenträgern importiert werden können.

DaVinci Resolve für iPad wird im 4. Quartal 2022 als kostenloser Download im Apple App Store verfügbar sein. Ein Upgrade auf DaVinci Resolve Studio für iPad ist ebenfalls als In-App-Kauf erhältlich.

»DaVinci Resolve für iPad ist eine echte Revolution für die Postproduktion«, sagt Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Kunden haben die Leistung von Hollywood-Postproduktionswerkzeugen für die Bearbeitung und Farbkorrektur buchstäblich in der Hand und schaffen eine ganz neue Generation von kreativen Editoren und Coloristen. Die Kompatibilität mit DaVinci Resolve 18 und Blackmagic Cloud bedeutet, dass Kunden mit anderen Editoren oder Coloristen sowie Toningenieuren und VFX-Künstlern von buchstäblich überall auf der Welt auf derselben Timeline zusammenarbeiten können. Ich denke, es wird spannend sein, die neue iPad-Version auszuprobieren, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie unsere Kunden sie nutzen – ihre Kreativität wird umwerfend sein.«

Funktionen von DaVinci Resolve fürs iPad