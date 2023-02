Adobe: Updates für Photoshop und AE

Aktuelle Software-Updates für Photoshop und After Effects.

Adobe hat Februar-Updates für Premiere Pro und After Effects angekündigt. Unter anderem erhält Premiere Pro das neue Automatic Tone Mapping, das die Arbeit mit verschiedenen Arten von Filmmaterial und Farbräumen in derselben Sequenz erleichtert. Außerdem wird es eine neue Integration von OpenColorIO (OCIO) und Academy Color Encoding System (ACES) in After Effects geben.

Premiere Pro

Das Update 23.2 von Premiere Pro enthält wichtige Fehlerbehebungen, Optimierungen und Verbesserungen wie Automatisches Tone Mapping für HDR-Medien.

Automatisches Tone Mapping. Premiere Pro passt mit dieser Funktion die Farbumfänge von diversen Kameramedien automatisch so an, sodass die Farben in der Sequenz korrekt und ohne verwaschene Highlights dargestellt werden. Tone Mapping ist standardmäßig aktiviert, sodass iPhone- oder HDR-Filmmaterial korrekt angezeigt wird.

Das erleichtert auch das Arbeiten mit Material von verschiedenen Kameras, die in verschiedenen Farbräumen arbeiten. Log-Material von iPhone HLG und anderen HDR-Formaten kann damit problemlos in Rec709 (Standard Dynamic Range) umgewandelt werden, mit konsistenten Farben. Mit dem automatischen Tone Mapping besteht also kein Risiko mehr, dass die Highlights abgeschnitten werden.

Automatisches Tone Mapping passt drei verschiedene Arten von Filmmaterial an: iPhone HLG, log-basiertes Video wie Panasonic Log, Sony S-Log, Canon Log und weiteren, aber auch

andere HDR-Formate (etwa HLG-Farbraum)

Sequenzsperre für Offline-Bearbeitung: Wenn kein Internet verfügbar ist, speichert Premiere Pro die Änderungen lokal als Kopie der Sequenz. Ist man wieder online, kann man über die Schaltfläche »Veröffentlichen« checken, was innerhalb eines Team-Projekts zwischenzeitlich passiert ist.

Speech-to-Text ist jetzt in 16 Sprachen weltweit verfügbar, darunter auch Niederländisch, Norwegisch und Schwedisch.

Optionen zum Zurücksetzen: Neue Optionen zum Zurücksetzen beim Start ermöglichen es den Benutzern, eine zuvor manuell durchgeführte Systemwartung und -bereinigung zu automatisieren.

After Effects

OpenColorIO (OCIO) und Academy Color Encoding System (ACES) Farbmanagement: Produktionsfirmen und VFX-Artists können jetzt farbgenaue Inhalte mit nativer OCIO-Unterstützung, einschließlich ACES-Workflows, innerhalb einer größeren Postproduktions-Pipeline einbringen.