HDR-Produkte von Lynx Technik

Daniel Kubitza von Lynx Technik spricht im Video über HDR im allgemeinen und im besonderen für die Lynx-Produkte HDR Evie, HDR Evie+ und HDR Static. Sie ermöglichen HDR-Echtzeit-Konversionen.

Lynx Technik hat sich intensiv mit HDR beschäftigt und besonders auch mit der Echtzeit-Konversion zwischen HDR und SDR. Aktuell ist das Unternehmen in diesem Bereich mit drei Produkten im Markt: HDR Evie, HDR Evie+ und HDR Static.

Der statische Cross-Konverter HDR Static kann mittels statischer LUTs den Farbraum und die Dynamiken zwischen den einzelnen Standards konvertieren. Damit ist etwa auch ein SDR-HDR-SDR-Roundtrip möglich.

Die beiden anderen HDR-Produkte von Lynx gehen noch einen Schritt weiter: HDR Evie ist der erste dynamische HDR nach SDR Konverter.

HDR Evie+ setzt sogar noch einen drauf, indem er das Bildsignal in Segmente teilt und jedes einzelne Segment unabhängig dynamisch auswertet und konvertiert.

Alle drei HDR-Produkte von Lynx wurden in enger Kooperation mit der Hochschule RheinMain in Wiesbaden entwickelt und laufen auf der Hardware-Plattform GreenMachine Titan.







Weitere Infos zu den Produkten

Bei HDR Evie hat Lynx Technik das erste dynamische Verfahren zur Down-Konvertierung von HDR nach SDR integriert. Dabei wird ein ankommendes HDR-Signal inhaltlich analysiert, was Dynamiken und Helligkeitsstufen angeht und sowohl im Farbraum als auch im Dynamikbereich konvertiert – Frame für Frame.

Der Algorithmus erkennt, ob sich Lichtverhältnisse ändern oder ein Szenenwechsel stattfindet und regelt dynamisch die Parameter der Down-Konvertierung nach, um immer das bestmögliche Resultat für das SDR-Signal zu erzielen.

Während bei HDR Evie dafür immer der gesamte Frame ausgewertet wird, teilt HDR Evie+ jedes einzelne Frame in 144 Segmente auf, also 16 mal 9. Jedes dieser Segmente wird dann getrennt bearbeitet, um so noch bessere Ergebnisse bei Szenen mit sehr hohem Kontrastumfang zu erzielen.

Die dynamischen Lösungen zur Down-Konvertierung von HDR nach SDR zeichnen die Lynx-Produkte aus, sie sind ein Alleinstellungsmerkmal des Lineups.

Gerade mit HDR Evie+ bietet die segmentierte Arbeitsweise einmalige Vorteile, Details aus dem Dunklen als auch aus dem Hellen in den SDR-Raum zu transportieren, die sonst verloren wären, betont Lynx Technik.

Aber auch die statische Lösung HDR Static unterscheidet sich laut Hersteller von anderen Lösungen. Ziel sei es bei HDR Static gewesen, ein Bild mit hoher Farbtreue zu erzeugen. Durch internes 12-Bit Processing erreiche der Konverter insbesondere im Randbereich des Farbraums deutlich höhere Genauigkeit. Natürlich lasse sich HDR Static aber auch so einstellen, dass mehr Details betont würden.

Mit der HDR-Produktlinie wollte Lynx Lösungen zu schaffen, mit denen Produktionsfirmen und Sender bei HDR-Produktionen – ohne großen Aufwand und Kosten für die Post-Produktion – ein hochwertiges SDR-Signal erzeugen können.

Vorteil: Die gesamte Infrastruktur der Produktion kann dadurch auf HDR ausgelegt sein, eine separate SDR und muss sich nur noch auf das bestmögliche HDR-Bild konzentrieren. Auch der Rest der Infrastruktur muss nur noch auf HDR ausgelegt sein, denn GreenMachine bereitet das HDR-Signal für dem SDR-Sendeweg auf.