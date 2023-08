Lynx Technik erweitert Yellobrik-Produktlinie

Lynx Technik hat seine Yellobrik-Produktpalette um zwei neue AES- und Analog-Audio-Embedder/De-Embedder erweitert, die beide SDI-Formate bis zu 12G unterstützen.

Die PDM 1484 B und PDM 1484 D sind multifunkionale Yellobriks, die sowohl Embedding- als auch De-Embedding-Funktionen gleichzeitig unterstützen. Das Modell PDM 1484 B (BNC-Audioanschluss) unterstützt unsymmetrisches AES-Audio, das PDM 1484 D (D-Sub-Audioanschluss) unterstützt symmetrisches AES- und Analog-Audio. Die Module ermöglichen den Zugriff auf vier Audiogruppen (16 Kanäle), die über einen Drehschalter am Gerät oder über die Software LynxCentraal oder YelloGUI einfach ausgewählt und zugewiesen werden können. Durch Kaskadierung oder Aneinanderreihung von Modulen können zusätzliche Audiogruppen in den Videostrom integriert oder aus diesem extrahiert werden.

Diese Yellobriks von Lynx Technik sind ideal für Anwendungen, die eine mehrkanalige Audioverarbeitung erfordern. Sie betten digitales AES- oder analoges Audio in jeden SDI-Videostream bis zu 12G ein oder aus, wobei das eingebettete Audio automatisch mit dem Video synchronisiert wird. Mit dem eingebauten »Auto-Black«-Erzeugungsmodus können diese Module nur für den Transport von Audiosignalen verwendet werden, ohne dass ein externer Videoträger erforderlich ist. Dies bietet eine kosten-, platz- und energieeffiziente Möglichkeit, Mehrkanal-Audio über Glasfaser (oder Koaxialkabel) zu übertragen, ohne dass spezielle Audio-A/D-Wandler und eine externe optische Umwandlung erforderlich sind.

Die »Bidirektionale Master/Slave«-Funktionalität und die CWDM-Multiplex-Fähigkeit erweitern die Flexibilität der Module für dedizierte bidirektionale Audioanwendungen, z. B. für die Kommunikation, insbesondere zwischen mehreren Standorten, die nur durch dedizierte oder dunkle Glasfasern verbunden sind.

Beide Modelle unterstützen Glasfaser-I/O-Optionen, einschließlich SFP-Glasfaser-Sender, -Empfänger und -Transceiver nach 3G/12G-SDI-Standard. Alle 18 Wellenlängenkanäle von CWDM werden ebenfalls mit dedizierten SFPs unterstützt.

Wie alle Yellobriks sind auch die neuen PDM 1484 B/D Yellobriks mit den YelloGUI- und LynxCentraal-Softwareanwendungen zur Konfiguration, Steuerung und Überwachung kompatibel. Wenn sie mit der Software verbunden sind, kann auf zusätzliche interne Einstellungen und Funktionen zugegriffen werden.

Für größere und stärker integrierte Systemlösungen können die neuen PDM Embedder in den RFR 1000-1 oder die neuen RFR 1200 Rackrahmen eingebaut werden. Wenn der RCT 1012 Rack Controller an ein Netzwerk angeschlossen wird, erkennt der RCT 1012 automatisch die angeschlossenen Yellobriks und zeigt sie in der LynxCentraal Steuerungssoftware an. Eine weitere Integration wird durch das Hinzufügen des SVR 1000 Servermoduls zum System erreicht, das einer unbegrenzten Anzahl von Arbeitsstationen den Zugang zum System für die Konfiguration und Überwachung ermöglicht. Das SVR 1000-Modul erleichtert auch die Integration mit SNMP-Automatisierungssystemen von Drittanbietern.