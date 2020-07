Kompakte Sony Box-Kameras

Sony erweitert sein Sortiment an ferngesteuerten Kamera um die Modelle SRG-XP1 (POV) und SRG-XB25 (Fix). Die Kameras liefern 4K-60p-Bilder, bieten vollständige IP-Konnektivität und sind ab August 2020 verfügbar.

Sony ermöglicht mit den neuesten 4K-60P-Kameras Flexibilität bei Kommunikation, Überwachung und Content Production per Fernzugriff.

Jede Kamera verfügt über ein Weitwinkelobjektiv oder einen leistungsstarken optischen Zoom, der sich ideal für schwer zugängliche Standorte eignet, die wenig Platz für eine Kamera in Normalgröße mit Kameramann bieten. Die Kameras sind die passende Wahl für Kommunikation, Überwachung und Inhaltsproduktion per Fernzugriff in den unterschiedlichsten Bereichen, z. B. Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Live-Übertragungen und mehr, findet Sony. Die Stromversorgung der Kameras kann über ein einziges Netzwerkkabel erfolgen.







Bildbereitstellung und Kamerasteuerung sind unkompliziert, da die Kameras SRG-XP1 und SRG-XB25 über optionale Lizenzen NDI|HX-fähig sind und einen vollständig IP-basierten Betrieb unterstützen. Im Zusammenspiel mit anderer NDI-kompatibler Hardware oder Software bieten sie beispiellose Flexibilität, überall im Netzwerk. Auch RTSP (Real Time Streaming Protocol) und RTMP (Real Time Messaging Protocol) sorgen für eine einfache Aufzeichnung und Bereitstellung von Video und Audio in Echtzeit.

Die POV-Kamera SRG-XP1 kann zudem Betrachtungswinkel erfassen, die breiter sind als 100 Grad. Durch das kompakte, leichte Design ist sie eine gute Wahl für Reality-Shows, bei eSports-Veranstaltungen und in Remote-Umgebungen. Die Fix-Kamera SRG-XB25 eignet sich dank ihres leistungsstarken 25-fachen optischen Zooms auch für große Räumlichkeiten und erfasst bei Veranstaltungen, Vorträgen und Seminaren sowie in Gotteshäusern problemlos weit entfernte Inhalte.

Mithilfe der KI-basierten Edge Analytics Appliance REA-C1000 lassen sich mit den Kameras leistungsstarke Fernvideoaufnahmen und hochwertige, ansprechende Echtzeit-Inhalte mühelos erstellen und streamen. Mit dem CG Overlay ohne Chroma-Key gelingen mit der SRG-XP1 zudem problemlos attraktive Videoinhalte auch auf engem Raum. Diese Funktion ermöglicht es, Vortragende auf jeden Hintergrund zu projizieren, ohne dass eine Leinwand oder Personal mit spezieller Ausbildung benötigt wird.

Kommt die SRG-XB25 zusammen mit dem leistungsstarken Zoom der REA-C1000 und der Handschrifterkennung zum Einsatz, können Teilnehmer, die per Fernzugriff an einer Präsentation teilnehmen, schriftliche Inhalte und Diagramme zur selben Zeit sehen wie den Vortragenden.

»Wir erleben derzeit einen tiefgreifenden Wandel und müssen unsere Arbeitsweisen und Lernmethoden an diese Veränderungen anpassen. Diese Umstände haben zu einer starken Nachfrage nach effizienter Kommunikation und Inhaltsproduktion per Fernzugriff geführt, auf die mehrere Benutzer jederzeit und überall problemlos zugreifen können«, sagt Bruce Tanaka, General Manager, Imaging & Analytics Business Department, Sony Imaging Products & Solutions Inc.

Anwendungen

Die ferngesteuerten Kameras von Sony kommen seit mehr als 20 Jahren zum Einsatz – bei Fernunterricht und Kommunikation an Universitäten und Krankenhäusern, der Aufnahme und Bereitstellung von Inhalten in Behörden, Unternehmen oder in Gotteshäusern sowie der Remote-Produktion von Veranstaltungen und Sendestationen:

Die SRG-Serie wird derzeit in medizinischen Einrichtungen zur Fernüberwachung von Patienten und Geräten verwendet, um eine optimale Patientenversorgung gewährleisten zu können. Die Kameras erfassen, verwalten und verteilen außerdem hochwertige Live-Aufnahmen klinischer Eingriffe in Operationssälen und Behandlungsräumen, die zu Schulungs- und Ausbildungszwecken in den Hörsälen von Hochschulen verwendet werden.

Die ferngesteuerten Kameras von Sony sind auch in Unterrichtsräumen und Meetingbereichen im Einsatz. Die neuen SRG-Kameras sind klein, leise, unauffällig.

Ferngesteuerte Kameras von Sony sind natürlich auch in der Broadcast-Branche vielfach im Einsatz.