IBC2023: Gravity setzt auf Sony-Kameras

Gravity Media ersetzt einen Großteil seiner Live-Produktionskameras durch Kameras der HDC-Serie von Sony.

In einem ersten Schritt wird auf der Basis eines Vertrags zwischen Sony und Gravity Media ein großer Teil der weltweiten Kameraflotte von Gravity Media durch die Live-Produktionskameras der nächsten Generation der HDC-Serie von Sony ersetzt.

Über Volumina in Bezug auf Anzahl und Investitionssumme haben die Unternehmen nichts veröffentlicht. Ed Tischler, Managing Director von Gravity Media sprach von einer »Großinvestition«, was im Kontext mit anderen, jüngeren Investitionen von Gravity einiges aussagt.

ATP-Tour und Formel E

Unter anderen werden die neuen Kameras bei so prestigeträchtigen Sportveranstaltungen wie der ATP-Tour im Tennis und der Formel E im Motorsport eingesetzt.

Gravity Media unterzeichnete erst kürzlich eine langfristige Partnerschaft mit der ATP-Tour und der Formel über TV-Dienstleistungen von den Sportveranstaltungen dieser Verbände.

Im Zuge der dabei erbrachten Dienstleistungen werden auch die neue Produktionsstudios von Gravity Media im Herzen des Mediengeländes in White City, London eingesetzt (Meldung). ATP Media Solution wird auch im neuen Gebäude einziehen.

Gravity-Investitionen in Sony-Equipment

»Die Großinvestition in Sony-Systemkameras markiert die nächste Stufe in unserem Transformationsprozess und bringt ein höheres Niveau in Sachen Bildqualität, Mobilität und kreativer Flexibilität bei useren Live-Produktionsumgebungen«, sagt Ed Tischler, Managing Director bei Gravity Media.

»Das hebt uns ganz klar vom Wettbewerb ab. Fernsehformate entwickeln sich immer schneller weiter. Da ist unumgänglich, in neue Technologien für 4K, HD, High Frame Rate, High Dynamic Range und Ultra-Slow-Motion zu investieren. Die Geräte von Sony erfüllen diese Anforderungen und genießen das Vertrauen unserer Produktionsteams und unserer Kunden gleichermaßen.«

Norbert Paquet, Head of Live Production, Sony Europe, ergänzt: »Wir freuen uns, diesen neuen Vertrag mit einem so bedeutenden Akteur und Innovator in der Welt der Live-Produktion abzuschließen. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie unsere Technologie bei der Übertragung einiger der größten Live-Events der Welt zum Einsatz kommt. Die Teams von Sony in Großbritannien, den USA und Australien arbeiten bereits eng mit Gravity zusammen. Mit unserem Networked-Live-Ökosystems aus Lösungen, Produkten und Dienstleistungen helfen wir Rundfunkindustrie, sämtliche Möglichkeiten für hochwertige, missionskritische Live-Produktionen effizient auszuschöpfen.«

Live-Broadcast- und Studiokameras der HDC-Serie

Gravity Media hat in eine Vielzahl von HDC-3500, HDC-5500 und HDC-P50 investiert, um die Produktionsanforderungen von morgen zu erfüllen und gleichzeitig die volle Kompatibilität mit den heutigen Workflows und der Systemhardware zu gewährleisten. Sie werden weltweit und im kürzlich eröffneten, zweiten Produktionszentrum von Gravity Media in London auf dem White City Media Campus eingesetzt.

Das Produktionszentrum im Westen von London beherbergt ein kreatives und technologisch führendes Medienzentrum. Das 50.000 m2 große Zentrum ist mit der besten Technologie ausgestattet, um sowohl Workflows vor Ort als auch dezentrale Remote-Produktionen zu unterstützen. Mit seinem neue Produktionszentrum erfüllt Gravity Media die Anforderungen an die Medienproduktion von großen Sportveranstaltern mit Hilfe modernster Medien- und Technologielösungen.