Sony: 4K-PTZ-Kameras mit KI

Sony bringt zwei IP-basierte 4K-PTZ-Kameras mit automatischem PTZ-Framing und KI-Analyse.

Sony erweitert sein Angebot an PTZ-Kameras um zwei 4K-Modelle mit integrierter KI-Analyse. Die Kameras SRG-A40 und SRG-A12 verfolgen Referierende automatisch und konsistent, unabhängig von Bewegung oder Körperhaltung – und das ganz ohne das Bedienen eines PCs. Dank der neuen automatisierten PTZ-Framing-Technologie und mehrerer Auto-Framing-Optionen funktionieren Objektverfolgung und -wiedererkennung wie von selbst. Weitere Highlights der neuen PTZ-Kameras sind die hohe Bildqualität mit Automatisierung, mehr Flexibilität im Einsatz dank Steuerung über IP-Infrastruktur, ein leistungsstarker Zoom sowie die einfache Einrichtung und Bedienung. Die SRG-A40 und SRG-A12 eignen sich ideal für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, in Unternehmen, in der Sicherheitstechnik, in der Medizin, aber auch im Rundfunk, für Live-Events oder kirchliche Einrichtungen.

»Unsere neuesten PTZ-Kameras repräsentieren wirklich eine neue Generation«, sagt Claire Lam, Produktmanagerin für Netzwerkkameras bei Sony Professional Europe. »Diese effizienten neuen Modelle verfügen über die von Sony gewohnte Bildqualität, sind aber dank der integrierten KI-Analyse für das automatische PTZ-Framing noch intelligenter und bieten zudem das gesamte Potenzial der Fernsteuerung. Unsere Kunden berichten uns, dass sich die Art und Weise, wie sie Inhalte aufnehmen, und der Ort, von dem aus sie aufgenommen werden, in den letzten Jahren enorm gewandelt haben. Wir haben auf die Wünsche der Kunden reagiert und eine neue, benutzerfreundliche Serie entwickelt. Sie ermöglicht eine flexible Montage, den ortsunabhängigen Betrieb und optimierte Arbeitsabläufe. Nutzerinnen und Nutzer mit unterschiedlichen Fachkenntnissen können so hochprofessionelle Inhalte erstellen und die Betriebskosten dabei gleichzeitig niedrig halten.«

Intelligente Automatisierung: Automatisches PTZ-Framing

Neu ist die integrierte automatische PTZ-Framing-Technologie von Sony mit KI-Analysen. Sie verbessert Benutzerfreundlichkeit und Produktivität. Mehrere Auto-Framing-Aufnahmewinkel bieten mehr kreative Freiheit beim Erstellen von Nahaufnahmen, Aufnahmen des Oberkörpers oder des ganzen Körpers. Sobald der Strom eingeschaltet ist und die Kameras sich im Automatikmodus befinden, beginnen sie selbstständig mit der Suche nach einem zu verfolgenden Objekt. Dabei kommen unterschiedliche Erkennungstechnologien zum Einsatz, einschließlich der Gesichtserkennung, die sogar maskierte Gesichter erkennt. Neu auch die Kontrollleuchte an beiden Modellen, die anzeigt, ob die Kamera aktiviert ist und die Bewegungen verfolgt.

Ausgezeichnete Bildqualität

Sowohl die SRG-A40 als auch die SRG-A12 sind mit einem Exmor R CMOS-Sensor ausgestattet. Der sorgt für qualitativ hochwertige, natürlich lebendige Bilder mit weniger Rauschen und unterstützt 4K 30p und Full HD 60p. Die SRG-A40 bietet die Clear Image Zoom-Technologie, die den optischen Zoom digital von 20- auf 30-fach in 4K oder 40-fach in Full HD verdoppelt, während die SRG-A12 einen bis zu 12-fachen Zoom bietet. Im Telekonverter-Modus kann die SRG-A40 den Zoom auf das 80-fache und die SRG-A12 auf das 24-fache erweitern und bietet dabei eine reibungslose, schnelle PTZ-Bewegung zwischen den Kameras. Der Tag- und der Nachtmodus helfen bei der Optimierung der Aufnahmen bei Helligkeit und Schatten.

Flexible und zuverlässige Produktion

Die neuen Modelle bieten 3G-SDI-, HDMI- und IP-Konnektivität (NDI|HX durch optionale Lizenz erhältlich) und lassen sich über Visca/Visca over IP fernsteuern. Ein einziges Netzwerkkabel sorgt dabei für die Stromversorgung, die Ausgabe und den Transport der Steuersignale. Die SRG-A40 und SRG-A12 verfügen außerdem über Power over Ethernet Plus Plus (PoE++), was eine einfache Integration in neue oder bestehende Umgebungen möglich macht – und das ohne separate Stromversorgungskabel. Mit robusten Anschluss- und Integrationsoptionen nutzt die neue Serie die besondere Fähigkeit von PTZ-Kameras, auch an schwer zugänglichen Orten Aufnahmen zu machen, und bietet gleichzeitig neue Aufnahme- und Blickwinkel. Die Unterstützung des RTSP-Protokolls (Real Time Streaming Protocol) ermöglicht eine Remote-Anzeige und das SRT-Protokoll (Security Reliable Transport) ein sicheres, reibungsloses und stabiles Video-Streaming.

Einfache Konfiguration und Bedienung

Die SRG-A40 und SRG-A12 von Sony sind nicht nur einfach zu integrieren und zu installieren, sie sind auch einfach einzurichten und zu bedienen, so Sony. So lassen Sie sich auch von Nutzerinnen und Nutzern mit unterschiedlichem Kenntnisstand einsetzen. Mit der Funktion für Bildeinstellungsdateien können Benutzer die Menüeinstellungen schnell einrichten und von Kamera zu Kamera duplizieren. Die PTZ-Bewegungssynchronisationsfunktion der neuen Modelle ermöglicht eine reibungslose und schnelle PTZ-Bewegung zu einer Zielposition bei einem maximalen Schwenk-/Neigewinkelbereich von ±170°. Der Abruf von Voreinstellungen sorgt für den schnellen Schwenk einer Kamera zu voreingestellten Winkeln, um spontane Momente einzufangen. Die Picture-Freeze-Voreinstellung fixiert das zuletzt aufgenommene Bild, während sich die Kamera bewegt – das vermeidet Unschärfen bei Übergängen und hält die Konzentration der Zusehenden aufrecht. Dank einer virtuellen Webcam-Treibersoftware lassen sich bis zu fünf angeschlossene Kameras über einen Rechner steuern.

Sony will die SRG-A40 und die SRG-A12 voraussichtlich im Sommer 2023 ausliefern. Der Listenpreis beträgt 4.300 Euro für die SRG-A40 und 3.600 Euro für die SRG-A12. Die neuen Modelle werden auf der ISE vorgestellt.