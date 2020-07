Grass Valley kündigt Edius X an

Grass Valley kündigt die neue Editingsoftware Edius X an und stellt zentrale neue Funktionen in einer Reihe von Livestreams vor. Den Anfang macht das Background Rendering.

Das Background Rendering von Edius X soll es Editoren ermöglichen, unterbrechungsfrei zu arbeiten, auch wenn Edius im Hintergrund Batch Jobs abwickelt oder Fileformate -Codecs und -Auflösungen wandelt. Edius glänzte schon in den Vorgängerversionen damit, unterschiedlichste Formate zu unterstützten. Die neue Version soll hier sogar noch mehr Funktionalität bieten, so Grass Valley. Die Auslieferung von Edius X ist für September 2020 geplant.

In weiteren Livestreams soll es am 16. Juli um den Bereich Audio und am 20. August um Effekte gehen.