Edius X: volle NDI-Unterstützung

Die Workgroup-Version der Editing-Software von Grass Valley unterstützt nun NDI.

Das Schnittprogramm Edius X von Grass Valley gibt es in zwei Varianten: Edius X Pro und Edius X Workgroup. Beim Neukauf der Vollversion kostet die Workgroup-Variante rund doppelt so viel die die Pro-Variante, online findet man die Workgroup-Variante für rund 1.180 Euro.

Die Workgroup-Variante bietet etliche Zusatz-Features, die die Pro-Variante nicht hat, darunter etwa 8K-Unterstützung, UHD/4K-Videoausgabe in 50/60p und das direkte Hoch- und Herunterladen von Material per FTP. Nun bietet Edius X Workgroup in der neuen Version 10.34 auch vollständige NDI-Ausgabeunterstützung an — als kostenloses Update.

Dr. Andrew Cross, CEO von Grass Valley und ehemals führender Entwickler von NDI, sagt: »Es ist großartig, dass Edius über volle NDI-Unterstützung verfügt, denn nun können Anwender direkt von Edius aus Videos an ein Netzwerk senden, ohne dass hierzu spezielle Interfaces erforderlich wären. Die Anwender können Edius in der Cloud verwenden und das Ergebnis lokal überwachen — oder sie können es in verschiedenen Räumen im gleichen Gebäude ansehen. Das wird viele großartige Workflows innerhalb der Edius-Community ermöglichen.«

Edius-Distributor Michael Lehmann-Horn sagt dazu. »Das ist in der Tat sehr spannend für Edius-X-Workgroup-Anwender, weil NDI viele neue Möglichkeiten eröffnet – auch für die Live-Videoproduktion und das Streaming. Ein Edius-Anwender ist jetzt in der Lage, einen NDI-Stream von einem Edius-X-Workgroup-PC an jeden Live-Mischer mit NDI-Unterstützung zu senden, unabhängig von der Entfernung oder anderen zuvor limitierenden Faktoren.«